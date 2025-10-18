باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:سه طرح اقتصادی در حوزه تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
او افزود: این طرحها با هدف حمایت از تولید، ارتقای خدمات درمانی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استان اجرا میشوند و بخش قابل توجهی از نیازهای محلی را پوشش خواهند داد.
تصویب ۱۲ طرح زیربنایی در مسیر توسعه
سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان نیز از تصویب بخش عمده طرحهای پیشنهادی خبر داد و گفت:در هشتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، ۱۳ طرح کارگروه زیربنایی مورد بررسی قرار گرفت که ۱۲ طرح به تصویب نهایی رسید و یک طرح برای بررسی بیشتر به کارگروه بازگردانده شد.
او تأکید کرد: این مصوبات در حوزههای زیرساختی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی متمرکزند و اجرای آنها میتواند زمینهساز جهش توسعهای در لرستان باشد.
بازنگری در طرح هادی ۲۵ روستای لرستان
امیدی شاهآباد در ادامه با اشاره به یکی از مصوبات مهم این نشست اظهار کرد:در این جلسه بازنگری در طرح هادی ۲۵ روستای واقع در حریم شهرها به تصویب رسید. این بازنگری با هدف ساماندهی کالبدی، توسعه خدمات و افزایش رفاه روستاییان انجام میشود.
وی افزود: بهروزرسانی طرحهای هادی، مقدمهای برای جذب سرمایهگذاری در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است.
رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی در اولویت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش گفت:از دیگر مصوبات مهم میتوان به طرحهای توسعه گلخانهها، احداث پروژههای پرواربندی، ایجاد واحدهای صنعتی سورتینگ حبوبات و احداث کارخانه تولید الکل اشاره کرد.
او ادامه داد: اجرای این طرحها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، موجب افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و ارزش افزوده تولیدات استان خواهد شد.
حمایت از سرمایهگذاران و تسریع در اجرای طرحها
سمانه حسنپور با تأکید بر تعهد مدیریت استان نسبت به اجرای سریع مصوبات گفت:استانداری و دستگاههای اجرایی موظفند در کوتاهترین زمان ممکن زمینه اجرای طرحهای مصوب را فراهم کنند. حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و رفع موانع تولید از اولویتهای جدی استان است.
وی تصریح کرد: مصوبات اخیر نهتنها به اشتغالزایی کمک میکنند، بلکه مسیر توسعه متوازن و پایداری اقتصادی لرستان را هموار خواهند کرد.