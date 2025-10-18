زنگ خطر افت معدل در مدارس لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان گفت:با توجه به اطلاعات جامعی که از وضعیت آموزش و پرورش لرستان در اختیار داریم، تأکید کردیم فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که آموزش و پرورش به معنی واقعی کلمه در رشد و تعلیم و تربیت دانش‌آموزانی که والدین‌شان آن‌ها را به این سیستم می‌سپارند، تأثیرگذار باشد.

او افزود: برنامه آموزش و پرورش استان باید با هدف ارتقای شاخص‌ها و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان اجرایی شود تا خروجی آن در سطح قابل قبولی قرار گیرد.

افت معدل دانش‌آموزان؛ زنگ خطری برای آینده آموزشی

استاندار لرستان با انتقاد از وضعیت فعلی آموزش و پرورش اظهار کرد:وضعیت فعلی آموزش و پرورش، به‌ویژه از نظر معدل، مورد قبول نیست. زمانی معدل دانش‌آموزان ما حدود ۱۵ بود اما اکنون به ۸.۹ رسیده است و این وضعیت برای من قابل قبول نیست.

شاهرخی تأکید کرد: این افت تحصیلی باید با برنامه‌ریزی دقیق و به‌کارگیری روش‌های نوین آموزشی جبران شود.

تدوین برنامه اصلاحی برای بهبود شاخص‌ها

وی با اشاره به اقدامات اخیر آموزش و پرورش لرستان گفت:طبق برنامه‌ای که مدیرکل آموزش و پرورش و همکاران‌شان ارائه داده‌اند، امیدواریم شاخص‌های آموزشی استان ارتقا یابد، زیرا در این برنامه از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شده است.

او ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، آموزش و پرورش برنامه خود را اصلاح کرده و انتظار می‌رود خروجی آن منجر به نتایج موفق در پایان سال تحصیلی شود.

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای رشد علمی دانش‌آموزان

شاهرخی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از نیروهای متخصص و منابع موجود اظهار داشت:لازم است آموزش و پرورش با استفاده از نیروی انسانی کارآمد، تجهیز مدارس و دبیرستان‌ها و پشتیبانی علمی و پژوهشی سایر بخش‌ها، زمینه ارتقای جایگاه علمی دانش‌آموزان را فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت خانواده‌هاست تا بتوانیم به سطحی از کیفیت آموزشی برسیم که شایسته استان لرستان است.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در آینده استان تأکید کرد که اصلاح روند آموزشی و ارتقای شاخص‌های تحصیلی، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در ماه‌های آینده خواهد بود.