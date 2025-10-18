با فعالیت دو کارخانه بزرگ تولید داروهای دامی و بیش از صد قلم محصول در لرستان، این استان به یکی از قطب‌های مهم تولید و توزیع داروهای دامپزشکی کشور تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مصطفی زبردست، مدیرکل دامپزشکی لرستان اظهارکرد:در لرستان دو کارخانه بزرگ تولیدکننده داروهای دامی وجود دارد که بیش از ۱۰۰ قلم انواع داروهای دامی، سموم و ترکیبات ضدعفونی را در داخل استان تهیه می‌کنند. این میزان تولید نه‌تنها نیاز استان را تأمین می‌کند بلکه بخشی از نیاز کشور را نیز پوشش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: عرضه داروهای دامی نیازمند یک زنجیره و شبکه منسجم است. دارو ابتدا در کارخانه‌های تولیدکننده ساخته و سپس از طریق شرکت‌های پخش دارو به داروخانه‌های دامپزشکی منتقل می‌شود و در نهایت از این طریق به دست بهره‌برداران می‌رسد.

 ۱۱۴ داروخانه دامپزشکی فعال در لرستان

زبردست با اشاره به گستردگی شبکه خدمات دامپزشکی در استان گفت:در حال حاضر ۱۲ شرکت پخش دارو و واکسن، ۱۱۴ داروخانه دامپزشکی و ۹۵ مرکز درمانی در لرستان فعال هستند. در سال‌های اخیر، اولویت صدور مجوزها برای مناطق محروم و دورافتاده بوده است.

او افزود: در مناطقی همچون هفت‌چشمه دلفان، سپیده‌دشت، شول‌آباد و اشترینان مراکز درمانی و دارویی دامپزشکی فعال شده‌اند تا دسترسی عادلانه به خدمات فراهم شود.

مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد:هدف ما این بوده که خدمات دامپزشکی به صورت عادلانه و به موقع در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

او ادامه داد: در سطح استان حدود ۳۰۰۰ واحد روستایی داریم که در کنار آنها واحدهای صنعتی دام، طیور و آبزیان فعالیت دارند. کلیه خدمات مربوط به پیشگیری، کنترل و شناسایی بیماری‌های دامی برای این واحدها انجام می‌شود و تلاش داریم این خدمات به صورت رایگان ارائه شود.

 تمرکز بر واکسیناسیون دام‌های عشایر

زبردست با اشاره به برنامه‌های فصلی دامپزشکی گفت:طی سه ماه پایانی سال، تمرکز سازمان بر واکسیناسیون دام‌های عشایر است. این اقدام یکی از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود و ۳۰ اکیپ سه‌نفره به مناطق رومشکان، پلدختر و بخش‌هایی از ایلام و خوزستان که عشایر لرستان در آن‌ها مستقر هستند، اعزام می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان در پایان یادآور شد:تمامی خدمات واکسیناسیون و مراقبت‌های دامپزشکی برای دام‌های عشایر به صورت رایگان انجام می‌شود تا از بروز بیماری‌ها در دام‌ها و کاهش خسارت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

 

برچسب ها: دارو ، دامپزشکی
خبرهای مرتبط
مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک در صنعت دام و طیور، زنگ خطر سلامت انسان
رونمایی از داروی جدید بومی‌سازی شده دامی
کشف ۷ قلم داروی دامی تاریخ گذشته در همدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زنگ خطر افت معدل در مدارس لرستان
کاهش تولید گندم در لرستان؛ فناوری‌های نو نسخه جبران افت محصول
کلید اشتغال‌زایی با تصویب طرح‌های اقتصادی تازه در لرستان
امید ۷۰۰۰ مددجوی لرستانی به همکاری بانک‌ها
بازسازی سرمایه اجتماعی در روستاهای بروجرد
خانه‌های تاریخی لرستان؛ گنج‌های فراموش‌شده‌ای در مسیر احیا و گردشگری
جهش تولید داروهای دامی در لرستان؛ از خودکفایی استانی تا تأمین نیاز ملی
آخرین اخبار
خانه‌های تاریخی لرستان؛ گنج‌های فراموش‌شده‌ای در مسیر احیا و گردشگری
جهش تولید داروهای دامی در لرستان؛ از خودکفایی استانی تا تأمین نیاز ملی
امید ۷۰۰۰ مددجوی لرستانی به همکاری بانک‌ها
زنگ خطر افت معدل در مدارس لرستان
کلید اشتغال‌زایی با تصویب طرح‌های اقتصادی تازه در لرستان
بازسازی سرمایه اجتماعی در روستاهای بروجرد
کاهش تولید گندم در لرستان؛ فناوری‌های نو نسخه جبران افت محصول
بازگشت حیات به پروژه‌ای که دو دهه در انتظار بود
ثروتی که زیر خاک مانده؛ بازخوانی چرایی رکود در ۶۱ معدن لرستان
۲۰ سال انتظار برای سوت آغاز در لرآرنا؛ وقتی بخش خصوصی بار وعده دولتی را به دوش می‌کشد