باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مصطفی زبردست، مدیرکل دامپزشکی لرستان اظهارکرد:در لرستان دو کارخانه بزرگ تولیدکننده داروهای دامی وجود دارد که بیش از ۱۰۰ قلم انواع داروهای دامی، سموم و ترکیبات ضدعفونی را در داخل استان تهیه میکنند. این میزان تولید نهتنها نیاز استان را تأمین میکند بلکه بخشی از نیاز کشور را نیز پوشش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: عرضه داروهای دامی نیازمند یک زنجیره و شبکه منسجم است. دارو ابتدا در کارخانههای تولیدکننده ساخته و سپس از طریق شرکتهای پخش دارو به داروخانههای دامپزشکی منتقل میشود و در نهایت از این طریق به دست بهرهبرداران میرسد.
۱۱۴ داروخانه دامپزشکی فعال در لرستان
زبردست با اشاره به گستردگی شبکه خدمات دامپزشکی در استان گفت:در حال حاضر ۱۲ شرکت پخش دارو و واکسن، ۱۱۴ داروخانه دامپزشکی و ۹۵ مرکز درمانی در لرستان فعال هستند. در سالهای اخیر، اولویت صدور مجوزها برای مناطق محروم و دورافتاده بوده است.
او افزود: در مناطقی همچون هفتچشمه دلفان، سپیدهدشت، شولآباد و اشترینان مراکز درمانی و دارویی دامپزشکی فعال شدهاند تا دسترسی عادلانه به خدمات فراهم شود.
مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد:هدف ما این بوده که خدمات دامپزشکی به صورت عادلانه و به موقع در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
او ادامه داد: در سطح استان حدود ۳۰۰۰ واحد روستایی داریم که در کنار آنها واحدهای صنعتی دام، طیور و آبزیان فعالیت دارند. کلیه خدمات مربوط به پیشگیری، کنترل و شناسایی بیماریهای دامی برای این واحدها انجام میشود و تلاش داریم این خدمات به صورت رایگان ارائه شود.
تمرکز بر واکسیناسیون دامهای عشایر
زبردست با اشاره به برنامههای فصلی دامپزشکی گفت:طی سه ماه پایانی سال، تمرکز سازمان بر واکسیناسیون دامهای عشایر است. این اقدام یکی از اولویتهای اصلی ما محسوب میشود و ۳۰ اکیپ سهنفره به مناطق رومشکان، پلدختر و بخشهایی از ایلام و خوزستان که عشایر لرستان در آنها مستقر هستند، اعزام میشوند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان در پایان یادآور شد:تمامی خدمات واکسیناسیون و مراقبتهای دامپزشکی برای دامهای عشایر به صورت رایگان انجام میشود تا از بروز بیماریها در دامها و کاهش خسارتهای اقتصادی جلوگیری شود.