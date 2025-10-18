خانه‌های تاریخی لرستان، از خرم‌آباد تا بروجرد، به تدریج از زیر غبار فراموشی بیرون می‌آیند. برنامه‌های مرمت، احیا و واگذاری این بناها به بخش خصوصی، امید تازه‌ای برای توسعه گردشگری در استان ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به گستردگی میراث تاریخی این استان گفت:حدود پنج هزار اثر تاریخی در لرستان شناسایی شده که بخش مهمی از ظرفیت توسعه گردشگری در خانه‌های تاریخی نهفته است.

او افزود: هر مالک خانه تاریخی می‌تواند بنای خود را به میراث فرهنگی یا شخص دیگری واگذار کند، به شرط آنکه خانه مرمت و در مسیر بهره‌برداری گردشگری قرار گیرد.

 مشارکت مردم در احیای خانه‌های تاریخی

حسن‌پور با تأکید بر نقش مردم در حفظ میراث تاریخی بیان کرد:در حال حاضر چند خانه توسط میراث فرهنگی تملک و در حال بازسازی است. چند خانه دیگر نیز با مشارکت مردم و همکاری اداره‌کل در حال احیا هستند.

به گفته او، در خرم‌آباد و بروجرد چندین خانه تاریخی به‌صورت مشارکتی با کمک میراث فرهنگی در حال بازسازی‌اند.

وام و مجوز برای صاحبان خانه‌های تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از شهروندان خواست برای دریافت حمایت‌های قانونی اقدام کنند و گفت:هر کدام از همشهریان که صاحب خانه تاریخی هستند می‌توانند به اداره میراث فرهنگی مراجعه کرده و برای دریافت مجوز مرمت یا وام تکمیل و احیای بناهای تاریخی خود اقدام کنند.

از قاجار تا پهلوی اول؛ میراثی زنده در بروجرد

به گفته حسن‌پور، بیشتر خانه‌های تاریخی لرستان مربوط به دوره قاجار تا پهلوی اول هستند و بخش عمده‌ای از آنها در بروجرد قرار دارند.

او تصریح کرد: در استان ۱۰۰ خانه تاریخی وجود دارد که نیمی از آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده و ۱۰ خانه تاریخی در بروجرد و خرم‌آباد به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

خانه‌هایی با هویت؛ از مصری تا کاروان‌سرای گوشه شهنشاه

حسن‌پور در ادامه نام تعدادی از این بناهای شاخص را برشمرد و گفت:خانه‌های تاریخی مصری، مغیث‌الاسلام، بزرگمهر، تکیه دیده‌ور، ابوالقاسمی، کشفی، پیرملاس، حمام گپ، خانه بهرامی و کاروان‌سرای گوشه شهنشاه از جمله آثاری هستند که در حال احیا و واگذاری به بخش خصوصی‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان در پایان تأکید کرد:اگر در آثار تاریخی حیات وجود نداشته باشد، به‌تدریج از بین می‌روند. احیا و بهره‌برداری از این خانه‌ها در واقع تلاشی برای دمیدن روح زندگی در کالبد تاریخ و تقویت زیرساخت‌های گردشگری لرستان است.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، گردشگری
خبرهای مرتبط
شش واحد اقامتی در قزوین گواهی استاندارد دریافت کردند
اجرای باغ پارک در محوطه بقعه شیخ کلخوران اردبیل
اتمام مرمت مجموعه تاریخی حسین آباد رستاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زنگ خطر افت معدل در مدارس لرستان
کاهش تولید گندم در لرستان؛ فناوری‌های نو نسخه جبران افت محصول
کلید اشتغال‌زایی با تصویب طرح‌های اقتصادی تازه در لرستان
امید ۷۰۰۰ مددجوی لرستانی به همکاری بانک‌ها
بازسازی سرمایه اجتماعی در روستاهای بروجرد
خانه‌های تاریخی لرستان؛ گنج‌های فراموش‌شده‌ای در مسیر احیا و گردشگری
جهش تولید داروهای دامی در لرستان؛ از خودکفایی استانی تا تأمین نیاز ملی
آخرین اخبار
خانه‌های تاریخی لرستان؛ گنج‌های فراموش‌شده‌ای در مسیر احیا و گردشگری
جهش تولید داروهای دامی در لرستان؛ از خودکفایی استانی تا تأمین نیاز ملی
امید ۷۰۰۰ مددجوی لرستانی به همکاری بانک‌ها
زنگ خطر افت معدل در مدارس لرستان
کلید اشتغال‌زایی با تصویب طرح‌های اقتصادی تازه در لرستان
بازسازی سرمایه اجتماعی در روستاهای بروجرد
کاهش تولید گندم در لرستان؛ فناوری‌های نو نسخه جبران افت محصول
بازگشت حیات به پروژه‌ای که دو دهه در انتظار بود
ثروتی که زیر خاک مانده؛ بازخوانی چرایی رکود در ۶۱ معدن لرستان
۲۰ سال انتظار برای سوت آغاز در لرآرنا؛ وقتی بخش خصوصی بار وعده دولتی را به دوش می‌کشد