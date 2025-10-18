باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به گستردگی میراث تاریخی این استان گفت:حدود پنج هزار اثر تاریخی در لرستان شناسایی شده که بخش مهمی از ظرفیت توسعه گردشگری در خانه‌های تاریخی نهفته است.

او افزود: هر مالک خانه تاریخی می‌تواند بنای خود را به میراث فرهنگی یا شخص دیگری واگذار کند، به شرط آنکه خانه مرمت و در مسیر بهره‌برداری گردشگری قرار گیرد.

مشارکت مردم در احیای خانه‌های تاریخی

حسن‌پور با تأکید بر نقش مردم در حفظ میراث تاریخی بیان کرد:در حال حاضر چند خانه توسط میراث فرهنگی تملک و در حال بازسازی است. چند خانه دیگر نیز با مشارکت مردم و همکاری اداره‌کل در حال احیا هستند.

به گفته او، در خرم‌آباد و بروجرد چندین خانه تاریخی به‌صورت مشارکتی با کمک میراث فرهنگی در حال بازسازی‌اند.

وام و مجوز برای صاحبان خانه‌های تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از شهروندان خواست برای دریافت حمایت‌های قانونی اقدام کنند و گفت:هر کدام از همشهریان که صاحب خانه تاریخی هستند می‌توانند به اداره میراث فرهنگی مراجعه کرده و برای دریافت مجوز مرمت یا وام تکمیل و احیای بناهای تاریخی خود اقدام کنند.

از قاجار تا پهلوی اول؛ میراثی زنده در بروجرد

به گفته حسن‌پور، بیشتر خانه‌های تاریخی لرستان مربوط به دوره قاجار تا پهلوی اول هستند و بخش عمده‌ای از آنها در بروجرد قرار دارند.

او تصریح کرد: در استان ۱۰۰ خانه تاریخی وجود دارد که نیمی از آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده و ۱۰ خانه تاریخی در بروجرد و خرم‌آباد به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

خانه‌هایی با هویت؛ از مصری تا کاروان‌سرای گوشه شهنشاه

حسن‌پور در ادامه نام تعدادی از این بناهای شاخص را برشمرد و گفت:خانه‌های تاریخی مصری، مغیث‌الاسلام، بزرگمهر، تکیه دیده‌ور، ابوالقاسمی، کشفی، پیرملاس، حمام گپ، خانه بهرامی و کاروان‌سرای گوشه شهنشاه از جمله آثاری هستند که در حال احیا و واگذاری به بخش خصوصی‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان در پایان تأکید کرد:اگر در آثار تاریخی حیات وجود نداشته باشد، به‌تدریج از بین می‌روند. احیا و بهره‌برداری از این خانه‌ها در واقع تلاشی برای دمیدن روح زندگی در کالبد تاریخ و تقویت زیرساخت‌های گردشگری لرستان است.