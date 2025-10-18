رئیس پلیس راهور فراجا، در مراسم افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان، بر اهمیت هوشمندسازی فرآیند شماره‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی راه‌ها تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس پلیس راهور فراجا در این مراسم افتتاحیه، با اشاره به وضعیت نامناسب راه‌های استان و درصد بالای تصادفات، اعلام کرد: راه‌اندازی سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های ایمن در مناطق آزاد، نقش مؤثری در کاهش تلفات جاده‌ای خواهد داشت. انتظار داریم دولت نیز اهتمام ویژه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل داشته باشد.

وی در ادامه افزود: این سامانه، علاوه بر هوشمندسازی فرآیندها، به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی جاده‌ها کمک می‌کند و با افتتاح ساختمان جدید مرکز شماره‌گذاری استان، شرایط خدمت‌رسانی به شهروندان بهبود یافته است.

سردار حسینی به جزئیات شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد سیستان پرداخت و گفت: شماره‌گذاری خودرو‌ها در سه سطح عمومی، دولتی و شخصی انجام می‌شود و شرایط ورود خودرو‌ها به این منطقه به دقت تعریف شده است.

شرایط شماره‌گذاری و واردات خودروها:

محدوده موتور و مدل: خودرو‌های دارای حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی و مدل سال جاری (نو) مجاز به پلاک‌گذاری هستند. مدل سال بر اساس کاراکتر ۱۰ شماره VIN خودرو احصاء می‌شود.

انواع خودرو‌های ممنوعه: خودرو‌های ساخت یا برند آمریکا و خودرو‌های لوکس مانند فراری، لامبورگینی، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی مشمول شماره‌گذاری نمی‌شوند.

استاندارد و ایمنی: خودرو باید دارای تأییدیه محیط زیست و استاندارد مطابق ضوابط سازمان باشد. خودرو‌های دارای فناوری‌های پیشرفته ایمنی و کنترل مصرف سوخت نیز در صورت تأیید استاندارد منطقه قابل شماره‌گذاری هستند.

محدوده جغرافیایی مجاز برای تردد:

 

خودرو‌های شماره‌گذاری شده صرفاً می‌توانند در محدوده مصوب هیئت وزیران با پلاک تعیین‌شده توسط راهور تردد کنند.

خروج از محدوده جغرافیایی مجاز تخلف محسوب شده و خودرو توسط پلیس راهور متوقف خواهد شد.

شرایط عمومی ورود و شماره‌گذاری:

شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد سیستان به صورت فردمحوری انجام شده و پلاک به مالک خودرو اختصاص می‌یابد.

اشخاص دارای مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد سیستان می‌توانند در چارچوب ضوابط، خودرو وارد و به نام خود شماره‌گذاری کنند.

حضور مالک در تمامی مراحل ورود و شماره‌گذاری الزامی است و وکالتنامه یا نمایندگی پذیرفته نمی‌شود.

خودرو‌های وارداتی باید در محدوده منطقه آزاد تخلیه و شماره‌گذاری شوند و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و تأییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.

در صورت عدم اصالت یا سلامت فنی خودرو، خدمات شماره‌گذاری متوقف و خودرو باید از کشور خارج شود.

نقل و انتقال پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی یا جابجایی خودرو‌های دارای پلاک منطقه آزاد بین مناطق دیگر، صرفاً بر اساس ضوابط قانونی امکان‌پذیر است.

سردار حسینی در پایان تأکید کرد: این سامانه و ضوابط جدید، امکان کنترل دقیق‌تر تردد، کاهش تخلفات و ساماندهی خودرو‌های وارداتی را فراهم می‌کند و نقش موثری در تحقق اهداف توسعه اقتصادی، رفاه شهروندان و کاهش حوادث رانندگی دارد.

همزمان، سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور کشور، مراسم افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد اینچه‌برون استان گلستان را برگزار کرد و با اعلام شرایط مشابه، به بهبود فرآیند واردات، شماره‌گذاری و تردد خودرو‌ها در این منطقه اشاره نمود.

