رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، بر ضرورت اقدام‌های آگاهانه و هوشمندانه در مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی جهان امروز تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری ضمن قدردانی از دولت ترکیه به‌دلیل میزبانی در نشست وزرای محیط زیست کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس بین‌المللی «پسماند صفر» در استانبول گفت: جمهوری اسلامی ایران در جهت مسئولیت‌های جهانی خود، عضو چهار کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با پسماند است و در مذاکرات جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک مشارکتی فعال دارد.

وی با اشاره به اهمیت نقش جوامع محلی در مدیریت مؤثر پسماند افزود: زنان و تشکل‌های مردم‌نهاد سهم بسزایی در ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دارند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تشکل محیط زیستی در ایران در حوزه پسماند فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، این اقدام را علاوه بر نقض فاحش حقوق بشر، موجب خسارات شدید زیست‌محیطی دانست و تأکید کرد که این حملات آثار بلندمدتی بر منابع طبیعی و سلامت اکوسیستم‌ها خواهد داشت.

انصاری با بیان اینکه دستیابی به «پسماند صفر» مستلزم پایبندی جهانی به اصل پنج‌گانه ۵R (کاهش، استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی و بازنگری) است، خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند تهدید‌ها را به فرصت و زباله را به منبع تبدیل کند.

وی در پایان خواستار هم‌افزایی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برای تحقق این هدف مشترک شد.

