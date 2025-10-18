دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو دستور داده است گذرگاه رفح در مرز غزه با مصر بازگشایی نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید نتانیاهو «دستور داده است که گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی باز نشود».

در این بیانیه ادعا شده است: «بازگشایی آن بر اساس نحوه انجام نقش حماس در بازگرداندن گروگان‌های کشته شده و اجرای چارچوب توافق شده بررسی خواهد شد.»

پیش از این سفارت فلسطین در قاهره اعلام کرده بود که فلسطینی‌های ساکن مصر از روز دوشنبه اجازه خواهند داشت از طریق گذرگاه رفح به غزه بازگردند و این گذرگاه باز می شود.

بیانیه نتانیاهو به این معنی است که اکنون مشخص نیست که آیا این امر امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر.

این در حالی است که این رژیم از زمان اعلام آتش بس تاکنون بارها آن را نقض کرده است.

منبع: الجزیره

