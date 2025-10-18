مقامات فلسطینی می‌گویند طی دو سال جنگ، شمار کودکان فلسطینی یتیم ۳ برابر شده که نیاز به مراقبت ویژه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت توسعه اجتماعی غزه از افزایش تعداد کودکان فلسطینی غزه خبر داد که پدر و مادر خود را از دست داده‌اند. گفته می‌شود این تعداد اکنون به ۵۷ هزار کودک رسیده، در حالی که قبل از جنگ ۱۷ هزار نفر بود. 

ریاض البیطار، معاون وزیر توسعه اجتماعی غزه بر فوریت رسیدگی به این بحران رو به رشد در میان کودکان غزه تأکید کرد.

این وزارتخانه در حال اجرای یک طرح جامع مراقبت ملی برای ارائه حمایت اقتصادی، اجتماعی و روانی به کودکان یتیم است. این تلاش‌ها شامل ایجاد حداقل پنج پرورشگاه جدید و ایجاد یک پایگاه داده دیجیتال یکپارچه برای شناسایی نیاز‌های خانواده‌های آسیب‌دیده و توزیع عادلانه و شفاف کمک‌ها است.

البیطار هشدار داد که تأثیرات روانی و اجتماعی جنگ بر کودکان طولانی‌مدت خواهد بود و به طور بالقوه منجر به فروپاشی خانواده، افزایش خشونت خانگی و ترک تحصیل می‌شود. او از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت خود را در قبال کودکان غزه که خانواده‌ها و خانه‌های خود را از دست داده‌اند، بر عهده بگیرد.

جنگ غزه و حملات پی در پی رژیم اسرائیل، بیش از همه برای کودکان فلسطینی ویرانگر بوده است. یونیسف ابتدای اکتبر امسال هشدار داد که طی دو سال جنگ غزه، بیش از ۶۴ هزار کودک در سراسر نوار غزه جان خود را از دست داده یا معلول شده‌اند. 

همچنین گفته می‌شود علیرغم آتش‌بس، همچنان بسیاری از کودکان با گرسنگی، کمبود آب بهداشتی و بیماری‌های واگیردار دست و پنجه نرم می‌کنند.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: کودکان بی سرپرست ، نوار غزه ، جنایات اسرائیل
