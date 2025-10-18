باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش حماس امروز شنبه در واکنش به عملیات ضدصهیونیستی در طوباس که طی آن نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی هدف قرار گرفتند، اعلام کرد که این عملیات تاییدی بر شکست‌ناپذیری مقاومت در کرانه باختری است.

این جنبش در بیانیه خود تاکید کرد که با وجود تلاش‌های "اسرائیل" برای سرکوب، بازداشت و ایجاد موانع امنیتی، مقاومت در کرانه باختری هرگز تسلیم نخواهد شد.

حماس افزود: "اراده ملت ما از تمام ابزار‌های سرکوب قوی‌تر است و در برابر سیاست‌های ظلم و ترور شکسته نخواهد شد. ملت ما حق مشروعی برای پاسخگویی به جنایات فزاینده اشغالگران از جمله کشتار، نسل‌کشی، آوارگی، یهودی‌سازی و شهرک‌سازی سیستماتیک در کرانه باختری، غزه و قدس دارد. "

حماس با درود فرستادن به قهرمانان مقاومت که با وجود تمام سختی‌ها در میدان حاضرند، تاکید کرد که ادامه این عملیات، "بیانگر واقعی خشم ملت ما و رد قاطعانه اشغالگری، سیاست‌های استعماری و طرح‌های الحاق، آوارگی و حذف آرمان ملت ماست. "

این جنبش در پایان از مردم فلسطین خواست تا به اتحاد و پایداری خود پایبند باشند و از گزینه مقاومت در تمام اشکال آن حمایت کنند تا زمانی که اشغالگری زائل شده و آزادی و حقوق مشروع ملت فلسطین احقاق شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین