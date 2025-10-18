منطقه زیرتنگ سیاب لرستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط گردشگری کشاورزی شناسایی شد و کاوش‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد قدمت کشت انار در این ناحیه به حدود ۱۸۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان اظهار کرد: یکی از نقاط مهم گردشگری کشاورزی در استان، منطقهٔ زیرتنگ سیاب است که به لحاظ پیشینه تاریخی و وجود باغ‌های انار، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی انجام‌شده در منطقهٔ رَماوَند کوهدشت، قدمت حضور و کشت انار در این ناحیه به حدود ۱۸۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.

 انتخاب زیرتنگ سیاب به‌عنوان انارستان بزرگ ایران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان تصریح کرد: انتخاب زیر تنگ سیاب به‌عنوان انارستان بزرگ ایران نه‌تنها به دلیل کیفیت محصول، بلکه به‌واسطهٔ پیشینهٔ تاریخی و فرهنگی آن صورت گرفته است.

حسن‌پور در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق مستعدی چون زیر تنگ سیاب می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و اقتصادی استان کمک کند و در رونق اشتغال محلی نقش مؤثری داشته باشد.

این منطقه نشان‌دهنده هم‌زیستی پیشینه تاریخی، کشاورزی و گردشگری است و می‌تواند با توسعه گردشگری کشاورزی، علاوه بر معرفی فرهنگ و تاریخ استان، به ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار برای جوامع محلی نیز کمک کند.

