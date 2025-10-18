باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- عطا حسنپور، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان اظهار کرد: لالایی محلی لُری بهعنوان یکی از جلوههای اصیل فرهنگ شفاهی و موسیقایی مردم لر، در فهرست ملی میراثفرهنگی ناملموس ایران به ثبت رسیده است.
وی افزود: این ثبت ملی در اجرای مواد (۱۱ و ۱۲) قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراثفرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، و مواد (۲ و ۳) آییننامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران انجام شده است.
صیانت از میراث فرهنگی بومی
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از فرهنگ بومی گفت: این اقدام در راستای پاسداشت و معرفی میراثفرهنگی ناملموس شهرها و روستاهای لرستان و بهمنظور صیانت از عناصر ارزشمند فرهنگ بومی صورتگرفته است.
ثبت «لالایی محلی لُری» در فهرست ملی، نه تنها نشاندهنده ارزش فرهنگی و موسیقایی این هنر سنتی است، بلکه زمینهساز معرفی بیشتر فرهنگ و هویت لرستان در سطح کشور و حتی بینالمللی خواهد بود. این اقدام میتواند به تقویت آموزشهای بومی و انتقال فرهنگ به نسلهای آینده کمک کند.