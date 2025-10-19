باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه گفتگوی ویژه، با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ ارتباطات کشور گفت: «در جنگ ۱۲ روزه، همکاران ما در حوزه ارتباطات تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا ارتباط میان مردم در سراسر کشور پایدار بماند.»

هاشمی با توضیح شرایط ویژه روز‌های ابتدایی جنگ افزود: «در همان روز‌های نخست، شاهد جابه‌جایی گسترده جمعیت از کلان‌شهر‌هایی مانند تهران به شهر‌های مسافرت‌پذیر، به‌ویژه شهر‌های شمالی بودیم. از آنجا که طراحی زیرساخت‌های ارتباطی بر اساس تراکم جمعیتی انجام شده، این جابه‌جایی ناگهانی فشار زیادی بر شبکه ارتباطی وارد کرد.»

حفظ ارتباط میان مردم در شرایط بحرانی

وی با تأکید بر اهمیت حفظ ارتباطات در چنین شرایطی ادامه داد: «در وضعیت جنگی که پیچیدگی‌های مدیریتی فراوانی دارد، مهم‌ترین اولویت ما این بود که ارتباط مردم با یکدیگر قطع نشود؛ چراکه قطع ارتباط می‌تواند امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تصور کنید فردی از تهران به شمال کشور سفر کرده و خانواده‌اش در شیراز است؛ طبیعی است که قطع ارتباط میان این دو، قابل پذیرش نیست.»

وزیر ارتباطات تصریح کرد: «با وجود به‌هم‌ریختگی توزیع جمعیتی، همکاران ما با استفاده از ظرفیت‌های موجود توانستند ارتباط پایدار را حفظ کنند و اجازه ندادند مردم از احوال یکدیگر بی‌خبر بمانند. این کار حاصل تدبیر، برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فنی و پشتیبانی بود.»

هاشمی خاطرنشان کرد: «همکاران ما نه‌تنها در طول این ۱۲ روز، بلکه حتی از روز‌های قبل از آغاز جنگ نیز بدون وقفه و در روز‌های تعطیل مشغول به کار بودند تا پایداری شبکه ارتباطی کشور حفظ شود.»

مقابله با گسترده‌ترین حملات سایبری کشور

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: «در آن ایام، ما شاهد یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین حملات سایبری به کشور بودیم. مدیریت صحنه و مقابله با این حملات در کنار حفظ پایداری ارتباطات، از مهم‌ترین چالش‌های ما بود.»

هاشمی افزود: «با توجه به شرایط حاکم بر تهران، تصمیم گرفتیم نیروهای تخصصی را از پایتخت خارج کرده و در مناطق مختلف مستقر کنیم تا ضمن حفظ ایمنی، بر کیفیت خدمات ارتباطی نیز نظارت دقیق داشته باشند.»

وی ادامه داد: «در روزهای ابتدایی جنگ، در زمینه توزیع کالا به شهرهای مقصد با برخی کمبودها مواجه شدیم، اما با همکاری نزدیک وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها، توانستیم این وضعیت را به سرعت ساماندهی کنیم. پس از یکی دو روز، شرایط به ثبات رسید و دغدغه‌های مردم در این زمینه به حداقل ممکن کاهش یافت.»

وزیر ارتباطات تصریح کرد: «در کنار مقابله با حملات سایبری و مدیریت شبکه، مهم‌ترین اولویت ما حفظ آرامش و امنیت روانی مردم بود. پایدار نگه‌داشتن ارتباط بین خانواده‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی کشور در آن مقطع داشت.»

هاشمی گفت: «من لازم می‌دانم در برابر مردم عزیز کشورمان سر تعظیم فرود آورم؛ چرا که این همدلی، همراهی و رشادت آنان بود که به دولت و مجموعه حاکمیت کمک کرد تا بتوانیم صحنه را به‌خوبی مدیریت کنیم. ما قدردان صبوری و اعتماد مردم نازنین ایران هستیم.»

نارضایتی مردم از کیفیت ارتباطات و برنامه وزارتخانه برای ارتقای کیفیت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به گلایه‌های مردم از کیفیت ارتباطات در کشور گفت: «یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی، نارضایتی بخشی از مردم از کیفیت خدمات ارتباطی است. این مسئله دلایل متعددی دارد، اما برای بهبود آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است.»

بازطراحی سامانه ۱۹۵ برای ارتباط مستقیم با مردم

او افزود: «در گام نخست، یک چارچوب نظارتی دقیق برای ارزیابی عملکرد اپراتور‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با هدف ارتباط مستقیم‌تر با مردم، سامانه ۱۹۵.ir را بازطراحی کرده‌ایم تا شهروندان بتوانند به‌صورت مستقیم مشکلات و انتقادات خود نسبت به کیفیت خدمات را مطرح کنند.»

وی ادامه داد: «گزارش‌های این سامانه هر دوشنبه به‌صورت منظم بررسی می‌شود و درصد قابل توجهی از موارد به موضوع کیفیت ارتباطات بازمی‌گردد. البته ممکن است همه درخواست‌ها فوراً اجرایی نشود، اما رویکرد ما این است که در مسیر رفع دغدغه‌های مردم گام‌به‌گام حرکت کنیم.»

وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی این حوزه گفت: «در سال‌های اخیر، میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، هر یک از اپراتور‌های بزرگ کشور حدود یک تا ۱.۲ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما امروز مجموع سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها به این رقم نمی‌رسد.»

هاشمی تصریح کرد: «این کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب کندی توسعه شبکه و در نتیجه افت کیفیت خدمات شده است. با این حال، در حال تدوین مشوق‌هایی هستیم تا سرمایه‌گذاران را به حضور فعال‌تر در بخش ارتباطات ترغیب کنیم، چرا که برخلاف روند جهانی، سرمایه‌گذاری در این حوزه در کشور ما از اولویت خارج شده است.»

وی تأکید کرد: «با اجرای برنامه‌های نظارتی و حمایتی جدید، افق روشنی برای ارتقای کیفیت ارتباطات در کشور متصور هستم و امیدواریم با همکاری اپراتور‌ها و مشارکت مردم، بتوانیم سطح رضایت عمومی را به‌طور محسوس افزایش دهیم.»

تعرفه‌های اینترنتی نباید نامعقول باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به موضوع تعرفه خدمات اینترنت و ارتباطات گفت: «در سال‌های گذشته، تعرفه خدمات ارتباطی عملاً تغییر چندانی نداشته و سیاستی شبیه به سرکوب تعرفه‌ها دنبال شده است. این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی اپراتور‌ها به شمار می‌رود.»

هاشمی با اشاره به دیدگاه اپراتور‌ها افزود: «اپراتور‌ها معتقدند حدود ۶۵ درصد از هزینه‌هایشان ارزی است و در شرایطی که قیمت ارز و هزینه‌های نگهداری شبکه افزایش یافته، تثبیت تعرفه‌ها باعث فشار مضاعف بر آنها شده است. با این حال، این‌که اپراتوری به‌صورت خودسرانه افزایش نامعقولی در تعرفه‌ها اعمال کند، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.»

وی تصریح کرد: «ابزار‌های نظارتی لازم در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و ما با جدیت بر عملکرد اپراتور‌ها نظارت می‌کنیم. با این حال، طرح دغدغه‌های آنان قابل تأمل است و باید شنیده شود.»

او ادامه داد: «در همین راستا، مأموریتی به معاونت تخصصی وزارتخانه داده شده تا با اپراتور‌ها جلسات مشترک برگزار کرده و چارچوبی منطقی و منصفانه برای تنظیم تعرفه‌ها تدوین کنند.»

هاشمی تأکید کرد: «قطعاً تحمیل هزینه‌های نامتعارف به سبد خانوار را نمی‌پذیریم، اما در عین حال نباید شرایط به سمتی پیش برود که حوزه ارتباطات دچار ناترازی و عدم پایداری شود. هدف ما ایجاد تعادلی است که هم منافع مردم حفظ شود و هم توسعه پایدار شبکه ارتباطی کشور ادامه یابد.»

رفع فیلترینگ همچنان در دست بررسی

وزیر ارتباطات درباره آخرین وضعیت رفع فیلترینگ در کشور گفت: «رئیس‌جمهور، آقای دکتر پزشکیان، تأکید ویژه‌ای بر بررسی و اصلاح وضعیت فعلی دارند و این موضوع به‌صورت مستمر در دولت پیگیری می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.»

هاشمی افزود: «این به آن معنا نیست که دولت در این زمینه رویکردی منفعل داشته است؛ ما با نگاه مطالبه‌گرانه و کارشناسی، گزارش‌های تحلیلی دقیقی را به شورا ارائه کرده‌ایم. در این گزارش‌ها به‌صورت شفاف بررسی کرده‌ایم که پس از اجرای محدودسازی‌ها از سال ۱۴۰۱، چه اهدافی محقق شده و در مقابل، چه پیامد‌هایی به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: «نتیجه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که محدودسازی‌ها باعث گسترش گسترده استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور شده و این موضوع منجر به آلودگی بخشی از شبکه شده است. متأسفانه، برخی از حملات سایبری از طریق همین دستگاه‌های آلوده داخلی انجام می‌شود که مسئله‌ای نگران‌کننده است.»

وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر این وضعیت بر مصرف ترافیک کاربران گفت: «گاهی مردم گلایه دارند که بسته اینترنتشان زود تمام می‌شود؛ در مواردی، دلیل این موضوع می‌تواند آلودگی گوشی یا سیستم کاربر باشد که بدون اطلاع او برای فعالیت‌های مخرب در شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

هاشمی ادامه داد: «بر اساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این خود پیامی روشن دارد. همه ما بر ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی تأکید داریم، اما در شیوه‌ها و روش‌ها باید بازنگری شود تا ضمن حفظ حکمرانی و امنیت، کیفیت دسترسی و تجربه کاربران نیز بهبود یابد.»

وی با اشاره به اقدامات کارشناسی دولت در این زمینه گفت: «تحلیل‌ها و گزارش‌های میدانی متعددی با مشارکت نخبگان و متخصصان تهیه و بخشی از آن در شورای عالی فضای مجازی ارائه شد. در نهایت، این بررسی‌ها منجر به تدوین سندی جامع شد که با حضور سران قوا در شورای عالی فضای مجازی نهایی و وارد مرحله اجرا شده است.»