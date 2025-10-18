باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مصطفی ملکی، معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، در این باره گفت: در راستای ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان، پنج کیلومتر روشنایی طولی در گردنه «رازان» محور خرمآباد – دورود نصب شده است.
وی با تاکید بر اهمیت روشنایی، افزود: سیستمهای روشنایی در ایجاد دید مناسب و افزایش ایمنی کاربران جادهای بسیار مهم است. در همین راستا در نیمه نخست سال جاری، پنج کیلومتر روشنایی طولی در گردنه «رازان» اجر شده است.
ملکی به اقدامات نگهداری سیستم روشنایی اشاره کرد و گفت: عملیات نگهداری مستمر ۱۹۲ کیلومتر سیستم روشنایی راههای استان شامل بازرسی، تعمیر و تعویض تجهیزات الکتریکی و نوری انجام شده است.
وی همچنین توضیح داد: طی ششماهه نخست امسال، ۱۲۹ دستگاه چراغ چشمکزن جدید در محورهای پرخطر نصب و ۲۱۹ دستگاه چراغ چشمکزن نیز مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است.
چراغها؛ قدمی مهم در کاهش حوادث جادهای
این اقدامات در حالی انجام شده که لرستان به دلیل مسیرهای پرپیچ و خم خود، به شدت نیازمند روشنایی و علائم هشداردهنده برای رانندگان است. نصب چراغهای چشمکزن و توسعه روشنایی طولی میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی داشته باشد.