باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- در پی مسدود شدن سیمکارتهای اتباع خارجی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان سوالاتی را از شرکت ایرانسل مطرح کرد. ایرانسل در پاسخ اعلام کرد که علت مسدود شدن سیمکارتها نیاز به کد فیدا است. فرآیند صدور کد فیدا برای اتباع خارجی تحت مدیریت وزارت کشور انجام میشود و اپراتورها نقشی در صدور یا تایید اولیه این کد ندارند.
این شرکت توضیح داد که در صورتی که سامانه فیدا برای یک کد پیغام خطا ارسال کند، ثبتنام سیمکارت برای آن کد به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد و امکان ادامه خدمترسانی به مشترک با آن کد در سامانه اپراتور وجود نخواهد داشت.
ایرانسل تاکید کرد که پیگیری و رفع مشکلات مربوط به کد فیدا بر عهده خود اتباع است و لازم است برای حل هرگونه مشکل به دفاتر صدور کد فیدا مراجعه کنند تا امکان دریافت و استفاده از خدمات اپراتورها فراهم شود.
این شرکت همچنین یادآور شد که این رویه برای تمامی مشترکان اتباع خارجی اعمال میشود و محدودیت یا مسدودسازی سیمکارتها ناشی از سیاست اپراتورها نیست، بلکه نتیجه فرایندهای فنی و هویتی سامانه فیدا است.