شرکت ایرانسل در پاسخ به پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان، مسدودسازی سیم‌کارت‌های اتباع خارجی را ناشی از خطای سامانه فیدا اعلام کرد و گفت: اپراتورها هیچ نقشی در صدور یا تأیید کد فیدا ندارند و رفع این مشکل تنها از طریق دفاتر صدور کد فیدا وزارت کشور امکان‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- در پی مسدود شدن سیم‌کارت‌های اتباع خارجی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان سوالاتی را از شرکت ایرانسل مطرح کرد. ایرانسل در پاسخ اعلام کرد که علت مسدود شدن سیم‌کارت‌ها نیاز به کد فیدا است. فرآیند صدور کد فیدا برای اتباع خارجی تحت مدیریت وزارت کشور انجام می‌شود و اپراتورها نقشی در صدور یا تایید اولیه این کد ندارند.

این شرکت توضیح داد که در صورتی که سامانه فیدا برای یک کد پیغام خطا ارسال کند، ثبت‌نام سیم‌کارت برای آن کد به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد و امکان ادامه خدمت‌رسانی به مشترک با آن کد در سامانه اپراتور وجود نخواهد داشت.

ایرانسل تاکید کرد که پیگیری و رفع مشکلات مربوط به کد فیدا بر عهده خود اتباع است و لازم است برای حل هرگونه مشکل به دفاتر صدور کد فیدا مراجعه کنند تا امکان دریافت و استفاده از خدمات اپراتورها فراهم شود.

این شرکت همچنین یادآور شد که این رویه برای تمامی مشترکان اتباع خارجی اعمال می‌شود و محدودیت یا مسدودسازی سیم‌کارت‌ها ناشی از سیاست اپراتورها نیست، بلکه نتیجه فرایندهای فنی و هویتی سامانه فیدا است.

برچسب ها: سیم کارت ، اتباع خارجی ، فیدا ، ایرانسل
خبرهای مرتبط
رفع انسداد سیمکارت اتباع غیرایرانی
قطع مجدد سیم کارت‌های اتباع؛ کد فیدا علت مسدودی است
اتباع خارجی مشکلی برای دریافت سیم کارت ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
آخرین اخبار
قسام اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل داد
خطای کد فیدا علت مسدودسازی سیم‌کارت اتباع خارجی
پایان نخستین دور گفت‌وگوی طالبان و پاکستان در دوحه با میانجی‌گری قطر
تأکید نخست‌وزیر طالبان بر موضع صلح‌طلبانه در تماس با همتای مالزیایی
تضمین امنیت کامل در افغانستان توسط سرکنسول این کشور در مشهد
افشای سفر پنهانی هیئت انگلیسی به سرزمین‌های اشغالی با وجود تعلیق مذاکرات تجاری
هزاران نفر در وین در حمایت از غزه تجمع کردند
رشد ۱۲۸ درصدی صادرات خراسان جنوبی به افغانستان
رتبه ۱۰۶ جهان؛ گذرنامه افغانستان در قعر جدول قدرت پاسپورت‌ها
گذرگاه رفح روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان باز می‌شود
تظاهرات گسترده در منچستر در حمایت از فلسطین + فیلم
گروهان‌های قدس مسئولیت عملیات ضدصهیونیستی را بر عهده گرفت
احتمال اعزام ونس به سرزمین‌های اشغالی برای اجرای مراحل بعدی آتش‌بس
بازگشت پیکر‌های شهدای غزه بدون اعضای حیاتی بدن
افزایش چشمگیر کودکان بی‌سرپرست در غزه
حماس امشب جسد دو اسیر دیگر را تحویل می‌دهد
آغاز اعتراضات گسترده علیه ترامپ در سراسر آمریکا + تصاویر
طرح شورای امنیت برای واگذاری کنترل غزه به یک نیروی بین‌المللی
حمله نیرو‌های اسرائیلی به غیرنظامیان در جنوب سوریه
دادگاه رسیدگی به جنایات غزه هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه می‌دهد
حماس: عملیات طوباس نشان‌دهنده شکست‌ناپذیری مقاومت در کرانه باختری است
دفتر نتانیاهو: گذرگاه رفح «تا اطلاع ثانوی» بازگشایی نخواهد شد
اتریش از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت می‌کند
پاکستان و افغانستان مذاکرات صلحی را در دوحه برگزار کردند
تظاهرات علیه نظامی‌سازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه در وین
شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
شهادت ۲۷ فلسطینی از زمان اعلام آتش‌بس
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند