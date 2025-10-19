باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-محور ازنا–شازند یکی از مهمترین راههای ارتباطی غرب کشور است که لرستان را به استان مرکزی متصل میکند و سالهاست نامش با واژههایی چون «تأخیر»، «کمبود اعتبار» و «حوادث رانندگی» گره خورده است.
این طرح که از سال ۱۳۹۱ با هدف چهارخطهسازی و کاهش ترافیک و تصادفات آغاز شد، اکنون در واپسین مراحل اجرا قرار دارد. در حالی که خردادماه امسال معاون وزیر راه وعده بهرهبرداری تا پایان شهریور را داده بود، تازهترین گزارشها نشان میدهد تکمیل پروژه با پیشرفت ۹۵ درصدی در آستانه تحقق در اوایل آبانماه است.
پروژهای که تکمیل آن، نه تنها ایمنی جادهای را افزایش میدهد بلکه میتواند محرکی جدی برای رشد اقتصادی، گردشگری و حملونقل در دو استان هممرز باشد.
از وعده خرداد تا واقعیت امروز
در نخستین روز خردادماه، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، در بازدید از محور ازنا–شازند اعلام کرده بودقطعه آخر این محور به طول ۹ کیلومتر در دست اقدام است که با تزریق اعتبارات لازم تا پایان شهریور به بهرهبرداری خواهد رسید.
او همچنین از بدهی ۲۸۰ میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکار خبر داده و تأکید کرده بود که پیگیری برای پرداخت این مطالبات و تأمین منابع ادامه دارد.
اما با وجود تلاشها، محدودیتهای مالی و فرایندهای اجرایی، تکمیل پروژه به فصل پاییز موکول شد ، هرچند اینبار با تحقق بیش از ۹۵ درصد پیشرفت و آمادگی نهایی برای بهرهبرداری.
پروژهای ملی با پیشرفت ۹۵ درصدی
گودرز بابا عباسی، سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در لرستان، از پیشرفت ۹۵ درصدی این پروژه خبر داده و گفته است:کلیه عملیات اصلی قطعه پنجم شامل خاکبرداری، احداث ابنیه فنی و تکمیل پل راهآهن پایان یافته و حدود ۸ کیلومتر آن آسفالت شده است. پس از خطکشی نهایی، پروژه آماده بهرهبرداری خواهد شد.
او محور ازنا–شازند را با طول ۷۰ کیلومتر (از این میزان، ۳۴.۴ کیلومتر در محدوده لرستان) «شاهرگ ارتباطی بین دو استان» دانسته و افزوده است:برای اجرای بخش لرستانی این محور تاکنون حدود ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پیمانکار پروژه است. با وجود انباشت مطالبات، پیمانکار متعهدانه و طبق برنامه پروژه را به پایان رسانده است.
ازنا–شازند؛ مسیری برای توسعه و ایمنی
این پروژه که از سال ۱۳۹۱ در پنج قطعه تعریف شد، تاکنون چهار قطعه آن شامل تقاطعهای غیرهمسطح «باغموری»، «پیرعباد»، «مومنآباد»، «فروآلیاژ»، «گنجه» و «راهآهن» به بهرهبرداری رسیده است.
تکمیل قطعه پنجم نهتنها پیوستگی مسیر را برقرار میکند بلکه نقش کلیدی در کاهش تصادفات و افزایش سرعت حملونقل بین دو استان ایفا خواهد کرد.
راهاندازی کامل این محور میتواند زمان سفر بین لرستان و استان مرکزی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و به دلیل ایمنی بالاتر مسیر، آمار سوانح رانندگی را نیز به میزان چشمگیری پایین بیاورد.
پروژه چهارخطه ازنا–شازند نمونهای روشن از تأثیر مستقیم ثبات مالی و مدیریت مستمر بر تحقق طرحهای زیرساختی است.
اگرچه مسیر تکمیل آن بیش از یک دهه به طول انجامید، اما امروز با تکمیل ۹۵ درصدی و وعده افتتاح در آبانماه، مردم لرستان و مرکزی در آستانه تحقق یکی از مطالبات دیرینه خود قرار دارند.
با بهرهبرداری از این محور، امید میرود فصل تازهای در ایمنی جادهای، توسعه منطقهای و افزایش سرمایهگذاری در حوزه حملونقل غرب کشور گشوده شود.