باشگاه خبرنگاران جوان ـ نامه مشترک ایران، چین و روسیه خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس، شورای امنیت سازمان ملل در خصوص انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

«جناب آقای آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد

جناب آقای واسیلی نبنزیا رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد

مایلیم به نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ که در شورای امنیت (S/۲۰۲۵/۵۴۶) و مجمع عمومی (A/۷۹/۱۰۰۴) سازمان ملل متحد توزیع شده است، اشاره کنیم.

در آن نامه، موضع مشترک کشور‌های ما در خصوص اقدامات اخیر انگلیس، فرانسه و آلمان که ظاهراً در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت صورت گرفته، تشریح شده است.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی به‌اصطلاح سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها از اساس، از نظر حقوقی و رویه‌ای، معیوب است. سه کشور اروپایی که خود اجرای تعهداتشان طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ را متوقف کرده و همچنین از طی کردن کامل سازوکار حل اختلاف خودداری کرده‌اند، از صلاحیت لازم برای استناد به مفاد این قطعنامه برخوردار نیستند.

در این چارچوب، ما تأکید می‌کنیم که بر اساس بند اجرایی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد این قطعنامه از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه می‌یابد. ما بار دیگر یادآور می‌شویم که پایان کامل و به‌موقع اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ نشانگر خاتمه رسیدگی شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران بوده و به تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه کمک می‌کند.

ما تأکید می‌کنیم که ضروری است طرف‌های ذیربط بر یافتن یک راه‌حل سیاسی که نگرانی‌های همه طرف‌ها را از طریق تعامل و گفتگوی دیپلماتیک بر پایه اصول احترام متقابل مد نظر قرار دهد، پایبند باشند و از تحریم‌های یکجانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است موجب تشدید وضعیت شود، خودداری کنند. همه کشور‌ها باید در جهت ایجاد فضای مناسب و شرایط مساعد برای تلاش‌های دیپلماتیک همکاری کنند.

لطفا دستور فرمایید این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.

با تجدید احترام

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد

دیمیتری پولیانسکی سفیر و کاردار موقت فدراسیون روسیه نزد سازمان ملل متحد

فو کونگ سفیر و نماینده دائم جمهوری خلق چین نزد سازمان ملل متحد»

