ایران، چین و روسیه در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ماه) ۲۰۲۵ را اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نامه مشترک ایران، چین و روسیه خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس، شورای امنیت سازمان ملل در خصوص انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به شرح زیر است: 

«جناب آقای آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد

جناب آقای واسیلی نبنزیا رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد

مایلیم به نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ که در شورای امنیت (S/۲۰۲۵/۵۴۶) و مجمع عمومی (A/۷۹/۱۰۰۴) سازمان ملل متحد توزیع شده است، اشاره کنیم.

در آن نامه، موضع مشترک کشور‌های ما در خصوص اقدامات اخیر انگلیس، فرانسه و آلمان که ظاهراً در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت صورت گرفته، تشریح شده است.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی به‌اصطلاح سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها از اساس، از نظر حقوقی و رویه‌ای، معیوب است. سه کشور اروپایی که خود اجرای تعهداتشان طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ را متوقف کرده و همچنین از طی کردن کامل سازوکار حل اختلاف خودداری کرده‌اند، از صلاحیت لازم برای استناد به مفاد این قطعنامه برخوردار نیستند.

در این چارچوب، ما تأکید می‌کنیم که بر اساس بند اجرایی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد این قطعنامه از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه می‌یابد. ما بار دیگر یادآور می‌شویم که پایان کامل و به‌موقع اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ نشانگر خاتمه رسیدگی شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران بوده و به تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه کمک می‌کند.

ما تأکید می‌کنیم که ضروری است طرف‌های ذیربط بر یافتن یک راه‌حل سیاسی که نگرانی‌های همه طرف‌ها را از طریق تعامل و گفتگوی دیپلماتیک بر پایه اصول احترام متقابل مد نظر قرار دهد، پایبند باشند و از تحریم‌های یکجانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است موجب تشدید وضعیت شود، خودداری کنند. همه کشور‌ها باید در جهت ایجاد فضای مناسب و شرایط مساعد برای تلاش‌های دیپلماتیک همکاری کنند.

لطفا دستور فرمایید این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.

با تجدید احترام

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد

دیمیتری پولیانسکی سفیر و کاردار موقت فدراسیون روسیه نزد سازمان ملل متحد

فو کونگ سفیر و نماینده دائم جمهوری خلق چین نزد سازمان ملل متحد»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: شورای امنیت ، ایران ، چین ، روسیه
خبرهای مرتبط
پیام وزیر امور خارجه در خصوص نامه مشترک چین، ایران و روسیه
قمار ترامپ با زلنسکی
​​​​​​​نامه روسیه، ایران و چین درباره خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
آخرین اخبار
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
سپاه: شهادت جمعی از سران طوایف اهل‌سنت بی‌پاسخ نمی‌ماند
اصلاح نظام بودجه‌ریزی با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است
نمایش یک پهپاد در مجلس بریتانیا و انتساب آن به ایران «مضحک» است
دهنوی: ابهام لایحه CFT سال ۹۷ در مجلس برطرف شده بود
حاجی‌بابایی: زمان اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی فرا رسیده است
پزشکیان:سینماگران چشم‌انداز درخت پربار ایران فرهنگی را ترسیم کنند
امروز؛ آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های شهر
پاسخ مجمع تشخیص به ادعای دستکاری مصوبه مجلس در زمینه CFT
مسجد و امامان جماعت باید طبیب روحانی افراد باشند
عارف: مردم باید اثر فناوری را در زندگی خود احساس کنند
نامه ایران، چین و روسیه درمورد خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ به سازمان ملل و شورای امنیت
پیام وزیر امور خارجه در خصوص نامه مشترک چین، ایران و روسیه
قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۳۵ هزار تومان باشد/ پنج درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۷ مهر