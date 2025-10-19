نخستین پرواز مستقیم از فرودگاه سردار جنگل رشت به مقصد آستاراخان روسیه امروز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان صبح امروز (یکشنبه ۲۷ مهر ماه) در حاشیه انجام نخستین پرواز از فرودگاه رشت به آستاراخان روسیه گفت: یکی از ویژگیهای ممتاز این استان، برخورداری از ظرفیتهای متنوع در بخشهای کشاورزی، صنعت و به ویژه گردشگری است و همین ویژگیها گیلان را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
او با بیان اینکه امسال مذاکرات متعددی با کشورهای همسایه برای برقراری پروازهای مستقیم از رشت انجام شده است، افزود: هدف از این رایزنیها فراهم کردن زمینهای است تا هم گردشگران ایرانی بتوانند از مزایای فرودگاه سردار جنگل بهرهمند شوند و هم گردشگران خارجی از جاذبههای بینظیر گیلان دیدن کنند.
به گفته استاندار گیلان، عمده پروازهای خارجی امسال از رشت به مقصد عراق انجام شده و پرواز جدید به آستاراخان نیز به صورت چارتری برقرار شده است. حق شناس اظهار امیدواری کرد: طی ماههای آینده شاهد برقراری پروازهای مستقیم از رشت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز باشیم.
او همچنین به اهمیت گردشگری در ایجاد اشتغال پایدار اشاره و تصریح کرد: تقریبا از هر ۱۰ شغل در دنیا یک شغل در حوزه گردشگری است و با توجه به آب و هوای بینظیر و طبیعت چهار فصل گیلان، باید از این فرصت خدادادی برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان استفاده کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت پروازهای خارجی برای توسعه صادرات گفت: در کنار حمل و نقل مسافر، میتوان از این مسیرها برای صادرات محصولات کشاورزی همچون کیوی و مرکبات بهره گرفت. پیشتر نیز تجربههایی در این زمینه وجود داشته و در صورت استقبال شرکتهای هواپیمایی، امکان استمرار پروازهای باری نیز فراهم است.
پرواز رشت ـ آستاراخان ساعت ۷ صبح روزهای یکشنبه هر هفته انجام میشود. این پرواز (بعد از برقراری پروازهای بین المللی به مقاصد نجف و بغداد) سومین مسیر پروازی مسافری خارجی از فرودگاه سردار جنگل رشت است.
در یک سال اخیر در کنار توسعه زیرساختها و افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت فرودگاه رشت با توسعه پروازهای داخلی و خارجی، این فرودگاه از رتبه ۱۷ به رتبه ۸ کشور ارتقا یافته است و پیش بینی میشود با ادامه این روند و راه اندازی شرکت هواپیمایی جدید، فرودگاه سردارجنگل در زمره ۵ فرودگاه برتر کشور قرار گیرد.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان