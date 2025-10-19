باشگاه خبرنگاران جوان- افشین صالحی نژاد در دیدار با مدیر و معاونین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با اشاره به شکایات و گله‌های مردمی از روند کنونی توزیع سوخت در شهرستان جیرفت، افزود: مردم حس بی‌عدالتی و گله‌مندی از پخش فرآورده‌های نفتی دارند که این موضوع باید در اسرع وقت مدیریت شده و برطرف گردد.



وی ضمن تاکید بر این مطلب که اولویت اصلی، جلب رضایت مردم و حذف صف‌های طولانی است، اظهارداشت: تأمین سوخت کشاورزان بدون معطلی یکی از اصول مهم و مورد تاکید دستگاه قضائی است.

دادستان عمومی و انقلا شهرستان جیرفت تصریح کرد: در دستگاه قضائی تاکید داریم که ضمن ایجاد زمینه دسترسی آسان مردم به سوخت مورد نیاز خود، باید بستر‌های فسادزا را مسدود کرد و بر این مبنا با قاچاقچیان سوخت هیچ گونه مماشاتی نداریم و برخورد قاطع قانونی با اقدامات مجرمانه در حوزه سوخت را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.

افشین صالحی نژاد در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه پایش هوشمند سوخت گیری از طریق دوربین‌های پلاک خوان در جایگاه‌های سوخت، هشدار داد هرگونه سوخت گیری مکرر و نامتعارف در طول روز، به صورت خودکار رصد شده و خودروی متخلف توقیف خواهد شد.

در این نشست، سالاری فر مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان نیز با پذیرش این انتقادات، از اجرای یک طرح آزمایشی برای کاهش معطلی و افزایش رضایت مردم خبر داد و گفت: طی چند روز آینده در یکی از جایگاه‌ها، یک کارت سوخت به شش کارت سوخت با همان ظرفیت قبلی تبدیل خواهد شد تا شهروندان بدون معطلی بتوانند سوخت‌گیری نمایند.

دادستان عمومی وانقلاب ضمن تقدیر ازمدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان برنامه‌های ایشان را امید آفرین جهت اصلاح فرایند‌های ناعادلانه و رضایتمندی مردم دانست.