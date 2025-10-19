باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اجلاسیه بینالمللی «شهیدان راه قدس» با محوریت تجلیل از شهیده «معصومه کرباسی»، نخبه فرهنگی و رسانهای شیرازی و همسر لبنانیاش، صبح امروز یکشنبه در تالار حافظ شیراز گشایش یافت.
این مراسم که با هدف شناساندن چهره و آرمانهای شهیده «معصومه کرباسی» به نسل جوان برگزار شده، میزبان جمعی از خانوادههای شهدا، مسئولان و علاقهمندان به فرهنگ مقاومت است.
در این مراسم شخصیتهایی از کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای حوزه مقاومت، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مقامات ملی و استانی حضور دارند.
شهیده «معصومه کرباسی» متولد سال ۱۳۵۹ شیراز، فارغالتحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و از فعالان برجسته فرهنگی و رسانهای در دوران دانشجویی بود.
او در سال ۱۳۸۲ با «دکتر رضا عواضه»، همکلاسی لبنانی خود ازدواج کرد و یک سال پس از آن برای پیوستن به جبهه مقاومت، راهی لبنان شد.
این بانوی مجاهد که سردبیری یکی از رسانههای مهم را بر عهده داشت، در عین حال مادر پنج فرزند و مدیر خانهای بود که کانون تربیت نسل جوان مومن و انقلابی شده بود.
او که انس عمیقی با قرآن داشت، توانمندیهای علمی خود در حوزه فناوری اطلاعات را در خدمت آرمان مقاومت اسلامی قرار داده بود.
شهیده کرباسی به همراه همسرش، شهید «رضا عواضه»، در روز شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳ (مصادف با هفتم اکتبر) هنگامی که در شهر «جونیه» لبنان در خودروی شخصی خود بودند، هدف حمله هدفمند و پی در پی پهپادهای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این ترور، واکنش مستقیم دشمن به فعالیتهای موثر رسانهای و فرهنگی این زوج توصیف شده است.
از جمله اهداف اصلی این رویداد، تبیین نگاه جامع شهیده کرباسی به فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی به عنوان الگویی کمنظیر برای زنان مسلمان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در برابر استکبار جهانی عنوان شده است.