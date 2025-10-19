رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت مالی از طرح‌ها در کازرون و کوه‌چنار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر خود به شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار ضمن بازدید میدانی از ظرفیت‌ها و طرح‌های در حال اجرای این مناطق، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد. 

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد این ۲ شهرستان و ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی، کشاورزی و طبیعت گردی، اظهار کرد: این مناطق با داشتن جاذبه‌های گردشگری، طبیعی و تاریخی و همچنین صنایع‌دستی غنی، می‌توانند به قطب‌های مهم گردشگری استان تبدیل شوند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وامور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: با توجه به حجم بالای مسافران و گردشگران، نیازمند تقویت اقامتگاه‌ها و زیرساخت‌های خدماتی هستیم تا بتوانیم پاسخگوی تقاضا باشیم. 

او تصریح کرد: همچنین طرح‌های گردشگری متعددی در حال اجراست که حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات کم‌بهره ۴ تا ۵ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برای تسریع در اجرای آنها فراهم شده است.

شالبافیان با اشاره به همکاری نزدیک با فرمانداران شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار و نماینده مردم در مجلس، از تصمیم‌گیری‌هایی خبر داد که شامل کمک به مرمت بنا‌های تاریخی، حمایت از کارگاه‌های صنایع‌دستی و تسهیل صدور مجوز‌های طرح‌های گردشگری است.

او تأکید کرد: همه طرح‌های گردشگری که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات حمایتی خواهند بود و همچنین در حوزه صنایع‌دستی، توسعه کارگاه‌ها و تقویت ظرفیت‌ها با تسهیلات ویژه دولت همراه خواهد بود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از حمام تاریخی ملا بابا با بیان اینکه به دلیل جایگاه فرهنگی و تاریخی آن، مرمت آن در اولویت قرار گرفته است، گفت: در صورت نیاز، این بنا آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران صاحب صلاحیت در قالب ماده ۲۷ است تا بهره‌برداری مناسب از آن انجام شود.

شالبافیان، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای تحقق توسعه پایدار گردشگری و صنایع‌دستی در این دو شهرستان تأکید کرد و افزود: با حمایت دولت و هماهنگی بین بخش‌های خصوصی و دولتی، می‌توان آینده‌ای روشن برای گردشگری و صنایع‌دستی کازرون و کوه‌چنار رقم زد.

