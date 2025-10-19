باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه قرارگاه تنظیم بازار اقتصادی استان گفت:یکی از اولویتهای اساسی در شهرستان اردبیل دوگانه سوزکردن نانواییهای در شهرستان اردبیل است و تاپایان مهرماه ژنراتورها برای نانواییها خرید و۵۰درصد نانواییهای شهرستان اردبیل دوگانه سوز وبه ژنراتور برق مجهز میشود.
او افزود:تسهیلات لازم هم برای دوگانه سوز کردن نانواییها در شهرستان اردبیل ارایه میشود ونیاز است بانکهای عامل در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.
فرماندار اردبیل گفت:درجنگ ۱۲روزه ۱۲نانوایی شهرستان به صورت شبانه روز و۱۵ ایستگاه عرضه نان دایر شد تا دسترسی مردم به نان راحت باشد.
او تصریح کرد: مصرف مرغ در شهرستان روزانه حدود ۶۰ تن بود که درجنگ ۱۲ روز باتوجه به تقاضای زیاد وحضور گردشگران این امر سه برابر شد تا دسترسی مردم وگردشگران به مرغ راحت باشد.
قلندری گفت: درجنگ ۱۲ روزه حضور ونظارت دربازار ومراکز عرضه کالا درشهرستان به طور مستمر انجام شد و کالاهای ضروری بیش از حد نیاز تامین شد تامردم دغدغهای نداشته باشند.