باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام و المسلمین قاسم میرشکاری، معاون «فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی» حرم مطهر، در مصاحبه‌ای با پایگاه اطلاع‌رسانی آستان مقدس، ضمن تسلیت فرا رسیدن سالگرد شهدای مظلوم این بارگاه منور، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهما‌السلام، این حادثه تلخ و در عین حال پُرشکوه را موجب داغدار شدن دل‌ها، اما پُرمعنا و ماندنی در تاریخ ایران خواندند و بر این نکته تاکید کردند که «بایستی دستگاه‌های فرهنگی ما، دستگاه‌های رسانه‌ای ما، عناصر هنری ما، این قضیّه را مثل قضیّه‌ی عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، نگه دارند، بزرگ کنند، ترسیم کنند، آیندگان بفهمند»؛ لذا انتظار است دستگاه‌های فرهنگی ذیربط و از جمله رسانه‌ها در این امر، بیش از پیش اهتمام ورزند.



حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری، در ادامه به تشریح برنامه‌های بزرگداشت شهداء پرداخت و گفت: پنج‌شنبه، یکم آبان‌ماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره)، در مراسمی که اجرای آن‌را نجم‌الدین شریعتی به عهده خواهد داشت، حجت‌الاسلام و المسلمین حامد کاشانی به ایراد سخن می‌پردازد و مداحان اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، برادران حاج سعید و حاج محمدحسین حدادیان مرثیه‌سرایی می‌کنند.

او ادامه داد: جمعه دوّم آبان‌ماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان، سخنرانی و مداح اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حاج میثم مطیعی، مرثیه‌سرایی می‌کند، مجری این مراسم نیز، نجم‌الدین شریعتی خواهد بود.

معاون فرهنگی حرم مطهر، اظهار کرد: یک‌شنبه چهارم آبان‌ماه، همزمان با سالروز حمله ددمنشانه تروریستی به حرم مطهر، ساعت ۱۰ صبح، آیین گلباران قبور مطهر شهدای آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، با حضور خدام حرم مطهر و خانواده‌های معزز این شهدای والامقام برگزار می‌شود.

او در ادامه به برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی «وصال خونین»، اشاره کرد وگفت: به‌مناسبت سوّمین سالگرد شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر، از ۱ تا ۴ آبان‌ماه، مسابقه بزرگ کتابخوانی اینترنتی از کتاب «وصال خونین»، چاپ شده توسط انتشارات آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، همراه با اهدای جوایز ارزنده، برگزار خواهد شد.

همایش شاعران استانی با موضوع شهدای حرم مطهر در ششم آبا‌ن‌ماه، برپایی نمایشگاه شهدای حرم، جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه از ۱ تا ۴ آبان در شبستان امام خمینی (قدس سره)، حضور خدام حرم مطهر در نماز‌های جمعه ۱۰ شهرستان استان فارس و انجام طراحی‌های گرافیکی گوناگون و تبلیغات محیطی گسترده در فضای مجازی و سطح شهر، از دیگر برنامه‌های این بارگاه منور در سالگرد حمله تروریستی است.