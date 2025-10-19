باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و شصت و سومین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده روزه، بهویژه رزمندگان و فرماندهان عالیرتبه و همچنین شهدای دانشمند هستهای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن، با یادآوری روز بیست و ششم مهرماه که بنام روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده را به عنوان فرصتی برای ترویج سلامت و تندرستی از طریق ورزش و فعالیتهای بدنی برشمرد و ضمن تبریک این روز به ورزشکاران و مسئولان تربیت بدنی کشور ابراز امیدواری کرد که همه مردم ایران ورزشکار باشند.
وی در ادامه، به موفقیت ایران در اجلاس عدم تعهد اشاره کرد و گفت: جهان این موفقیت را پذیرفته و اگر چند کشور از پذیرش آن امتناع کنند، این جدایی آنها از جامعه جهانی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، همچنین به پایان رسمی برجام در روز بیست و ششم مهرماه اشاره کرد و اظهار داشت: قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل در مورد برجام دیروز به پایان رسید؛ کاری نداریم با اینکه ترامپ زودتر از آن خارج شده و اروپا با سیاستهای کثیف خود از عمل به آن شانه خالی کرد، اما دیگر زمان آن تمام شده است.
وی با تاکید بر اینکه زمان برجامی که همه از آن فرار کردند، به پایان رسید یادآور شد: برخی میگویند امضای آن در شرایطی غیرشفاف انجام شد و مفادی مانند اسنپبک در آن گنجانده شده بود و بسیاری از طرفها به مفاد این تعهد عمل نکردند؛ حالا دیگر زمان این توافق سپری شده و عقل سلیم نمیپذیرد که به آن پایبند باشیم و باید فاتحه برجام را خواند و هرچه به آن وابسته بود، کنار گذاشت.
چمران در فرازهای پایانی سخنان خود به مرور رخدادهای اخیر منطقه بویژه غزه و لبنان پرداخت و با انتقاد و محکوم کردن نقض مکرر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی اعلام کرد: همانگونه که پیشبینی میشد، رژیم وحشی و کودک کش صهیونیستی به تعهدات خود پایبند نبوده و همچنان به کشتار فلسطینیان ادامه میدهد. این رژیم تاکنون بیش از ۴۷ بار آتشبس را نقض کرده و بیش از صدها نفر را به شهادت رسانده است.
وی افزود: بایستی ببینیم و بدانیم و از این اقدامات عبرت بگیریم و زمینهای فراهم شود تا فشارهای بینالمللی برای توقف این جنایات افزایش یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با ستایش از مقاومت مردم یمن، اظهار داشت: به مردم شریف، شجاع و غیرتمند یمن درود میفرستیم که در برابر رژیم صهیونیستی با قدرت ایستادگی کردند؛ای کاش دیگر اعراب و مسلمانان نیز چنین مقاومتی از خود نشان میدادند.
وی در پایان با بیان آرزوی پیروزی برای همه ظلم ستیزان جهان بویژه جبهه مقاومت تصریح کرد: امیدواریم به برکت خون پاک شهدای مقاومت و شهدای عزیز، شاهد پیروزی مکتب اسلام و مسلمین، بهویژه در غزه، فلسطین و ایران اسلامی باشیم.
منبع: شورای شهر