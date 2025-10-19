باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی عزیزی، مدیرکل استاندارد فارس در نشست خبری هفته استاندارد در شیراز، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل، از اقدامات نظارتی و توسعهای مهمی در استان خبر داد.
او با اشاره به موفقیت سه واحد تولیدی فارس در کسب عنوان واحد نمونه کشوری در همایش روز جهانی استاندارد سال گذشته، این دستاورد را نشانهای از ارتقای کیفیت تولید در استان دانست. همچنین دو واحد تولیدی دیگر بهعنوان نمونه استانی و دو مدیر کنترل کیفیت از فارس در سطح ملی برگزیده شدند.
به گفته عزیزی، ۱۰ مدیر کنترل کیفیت نیز در سطح استان بهعنوان برتر معرفی شدند و گفت: از جمله اقدامات شاخص، راهاندازی نخستین آزمایشگاه تخصصی طلا در فارس با استاندارد بینالمللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ بود که در هفته استاندارد به بهرهبرداری رسید.
عزیزی همچنین بر ضرورت تأسیس آزمایشگاه نفت در استان تأکید کرد.
او از برگزاری جلسات عارضهیابی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این نشستها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت. ادارهکل استاندارد فارس در جشنواره شهید رجایی نیز بهعنوان دستگاه برتر در گروه عمومی، غذایی و امنیتی معرفی شد.
مدیرکل استاندارد فارس گفت: در حوزه آموزش، بیش از ۱۲۸۴ نفرساعت آموزش درونسازمانی و نزدیک به ۱۵ هزار نفرساعت آموزش برونسازمانی برگزار شده است. همچنین طرح «سفیر استاندارد» در مدارس استان اجرا شده و امسال در ۲۰ مدرسه ادامه خواهد یافت.
عزیزی با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد «چشمانداز مشترک برای جهان بهتر»، از تعامل گسترده با دانشگاهها و دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: تاکنون در ۱۴ مرکز آموزش عالی استان دفاتر استانداردسازی راهاندازی شده است.
او گفت: در گزارش عملکرد ششماهه نخست امسال، ارسال ۶۴ پیشنهاد تدوین استاندارد ملی، بازنگری ۱۴۱ استاندارد و تدوین ۱۹ استاندارد جدید ثبت شده است. همچنین صدور ۱۰۰ پروانه برای مدیران کنترل کیفیت، ۱۵۳ پروانه استاندارد اجباری، ۹ پروانه تشویقی و ۳۵ مجوز ظرفیت خالی انجام شده است.
عزیزی گفت: در حوزه نظارت، ۲۰۱۶ گواهی تأییدیه آسانسور، ۱۴۹۴ بازرسی از واحدهای تولیدی، ۱۰۲۵ مورد بازرسی تجهیزات تفریحی، ۷۰ گواهی انطباق صادراتی و ۱۶۵ گواهی وارداتی صادر شده است.
مدیرکل استاندارد فارس از بازدید ۸۰ شهربازی و پلمب ۱۰۰ دستگاه بازی غیراستاندارد خبر داد و گفت: اغلب این موارد به دلیل پایان اعتبار گواهی استاندارد بودهاند. وی تأکید کرد که تمامی تجهیزات تفریحی باید دارای گواهی استاندارد باشند.
او گفت: در حوزه سوخت، ۵۲۶۲ نازل مورد آزمون قرار گرفتهاند و بررسیها نشان دادهاند که شایعه «هوادادن نازلها» صحت ندارد. در مواردی حتی جایگاهها بیش از مقدار درجشده سوخت تحویل دادهاند.
مدیرکل استاندارد فارس گفت: در زمینه آسانسورها، صدور پایانکار منوط به دریافت گواهی استاندارد است و نظارت بر آسانسورهای مراکز دولتی و پرتردد بهصورت مستمر انجام میشود.
عزیزی در پایان با اشاره به طرح «امین» برای کنترل کالاهای وارداتی از سایر استانها، بر ادامه مسیر تعامل با تولیدکنندگان، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی برای ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد عمومی به استاندارد تأکید کرد.