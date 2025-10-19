باشگاه خبرنگاران جوان ، سحر رفیعیبندری، معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان اظهار کرد: امسال ۱۰۰ کانون دانشآموزی در مدارس سطح استان ایجاد خواهد شد که زمینه توسعه آموزشهای تخصصی امدادی ویژه دانشآموزان را فراهم میکند.
وی هدف از تشکیل این کانونها را ترویج فرهنگ نوعدوستی، آموزش مهارتهای امدادی و ارتقای آمادگی نسل جوان در برابر حوادث عنوان کرد و افزود: آموزش اصول اولیه امداد و کمکهای اولیه به دانشآموزان از مهمترین برنامههای این کانونهاست.
رفیعیبندری در پایان گفت: برنامهریزیهای لازم برای گسترش فعالیتهای آموزشی و داوطلبانه در میان دانشآموزان نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با همکاری آموزشوپرورش، زمینه مشارکت گستردهتر نسل جوان در فعالیتهای بشردوستانه فراهم شود.
منبع :روابط عمومی هلال احمر هرمزگان