معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر هرمزگان گفت: فعالیت کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر در مدارس استان آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی ۱۰۰ کانون جدید راه‌اندازی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، سحر رفیعی‌بندری، معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اظهار کرد: امسال ۱۰۰ کانون دانش‌آموزی در مدارس سطح استان ایجاد خواهد شد که زمینه توسعه آموزش‌های تخصصی امدادی ویژه دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی هدف از تشکیل این کانون‌ها را ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، آموزش مهارت‌های امدادی و ارتقای آمادگی نسل جوان در برابر حوادث عنوان کرد و افزود: آموزش اصول اولیه امداد و کمک‌های اولیه به دانش‌آموزان از مهم‌ترین برنامه‌های این کانون‌هاست.

رفیعی‌بندری در پایان گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های آموزشی و داوطلبانه در میان دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با همکاری آموزش‌وپرورش، زمینه مشارکت گسترده‌تر نسل جوان در فعالیت‌های بشردوستانه فراهم شود.

منبع :روابط  عمومی هلال احمر هرمزگان 

برچسب ها: هلال احمر هرمزگان ، کانون دانش آموزی هلال احمر
خبرهای مرتبط
توزیع ۴۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان روستایی در جاسک
استقرار هشت تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در مبادی ورودی هرمزگان/شناسایی افراد مشکوک به بیماری کرونا
مشارکت ۶۰۰ داوطلب هلال‌احمر هرمزگان در طرح‌های نوروزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شناورهای سوختی در توقیف مرزبانان بندرعباس
چه نماینده‌ای در هرمزگان جای آشوری را در مجلس شورای اسلامی می‌گیرد؟
آخرین اخبار
شناورهای سوختی در توقیف مرزبانان بندرعباس
چه نماینده‌ای در هرمزگان جای آشوری را در مجلس شورای اسلامی می‌گیرد؟
كشتارگاه دام بندرعباس به دليل تهديد عليه سلامت عمومی پلمب شد
7 میلیارد و 41 میلیون تومان مساعدت حامیان به ایتام و محسنین رودانی
آغاز فعالیت ۱۰۰ کانون دانش‌آموزی هلال‌احمر در مدارس هرمزگان
فاطمه جراره در آیین کلنگ‌زنی مدرسه کودکان استثنایی فین: توسعه عدالت آموزشی در گرو توجه ویژه به دانش‌آموزان استثنایی است
افزایش موارد ابتلا به تب دِنگی در هرمزگان به ۷۶ نفر
‌گسترش پشه آئدس در ۱۰ شهرستان هرمزگان/ ابتلای ۷۴ نفر به تب دِنگی
امنیت کامل در سراسر کشور/ دست‌های نیرو‌های مسلح روی ماشه