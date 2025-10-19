باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار غلامرضا سلیمانی در اجلاسیه شهدای راه قدس در شیراز با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهارکرد: در این نبرد، ملت ایران تنها ذره‌ای از قدرت خود را به کار گرفت و دشمن متجاوز را در موضع بیچارگی کامل قرار داد؛ پیامدهای این شکست تاریخی در آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.

او ادامه داد: امروز دیگر رژیم صهیونیستی در جهان به عنوان یک قدرت آسیب‌ناپذیر شناخته نمی‌شود، بلکه در مقام جنایتکاری متجاوز و بسیار آسیب‌پذیر معرفی می‌شود و این دستاورد بزرگ جبهه مقاومت است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه نام ملت ایران امروز در جهان طنین‌انداز است، گفت: در شرایطی که ملت بزرگ ایران به عنوان الگویی زنده و تحسین‌برانگیز معرفی می‌شود، این موفقیت مایه مباهات و افتخار تمامی آزادگان جهان است.

سردار سلیمانی با تاکید بر نقش راهبردی تفکر مقاومت در عرصه بین‌المللی افزود: اگر دنیا بخواهد از وضعیت کنونی نجات یابد، چاره‌ای ندارد جز اینکه تفکر مقاومت را تکیه‌گاه و وجهه همت خود قرار دهد و با مشعل فروزان این مسیر پیش رو را طی کند.

او با تجلیل از ایستادگی ملت‌های مظلوم یمن، لبنان و فلسطین خاطرنشان کرد: این ملت‌ها با تکیه بر مکتب ایثار و مقاومت پیش رفتند، همان‌گونه که ملت ایران طی ۴۶ سال گذشته با استواری کامل در این مسیر گام برداشته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: ملت اسلامی ایران، هرگز به دوران رضاخان بازنخواهد گشت و غرب و صهیونیسم باید این واقعیت را به طور کامل از ذهن و تصور خود پاک کنند.

سردار سلیمانی ادامه داد: تحلیلگران، موسسات مطالعات راهبردی آمریکا و غرب و کسانی که اتفاقات جهانی را تحلیل می‌کنند، سخن از پیروزی مقاومت می‌گویند و طرحی در ارتش آمریکا ارائه شده که بر اساس آن، برای پیروز در نبردها، تنها قدرت نظامی کافی نیست، بلکه به مولفه دیگری یعنی روحیه مقاومت نیز نیاز است.

او گفت: دشمن در مواجهه با فرهنگ مقاومت، متوجه شده که این فرهنگ چه ظرفیت بزرگی به مسلمانان است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: این مهم است که چه خوانشی از پیروزی داریم؛ آیا تصرف یک سرزمین پیروزی است؟

او گفت: امروز خوانش جدیدی از پیروزی در دنیا مطرح است؛ دنیا تغییر کرده و در حال گذر از یک دوره تاریخی به دوره‌ای جدید است و ما در مسیر این انتقال قرار داریم.

سردار سلیمانی با بیان اینکه در برخی موضوعات این تحول رخ داده، افزود: می‌بینیم، در آمریکا و اروپا، جمعیت‌های چند صد هزار نفری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، نفی اشغالگری و آزادی سرزمین فلسطین به میدان آمده‌اند و این دقیقا انتقال فرهنگ مقاومت به دیگر کشورها است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: آمریکا و اروپا متاثر از فرهنگ مقاومت در حال تغییر است؛ از جنبه قدرت نرم، مقاومت نه تنها در جبهه مقاومت به پیروزی رسیده، بلکه توانسته پیروزی‌های جهانی کسب کند.آمریکا و اروپا متاثر از فرهنگ مقاومت در حال تغییر است؛ از جنبه قدرت نرم، مقاومت نه تنها در جبهه مقاومت به پیروزی رسیده، بلکه توانسته پیروزی‌های جهانی کسب کند.

او اظهار کرد: در خوانش پیروزی‌ها، باید جنبه قدرت نرم مورد توجه قرار گیرد؛ رژیم صهیونیستی با اتکا به یک قدرت فناورانه گسترده و عظیم که از سوی آمریکا و اروپا و کارخانجات تسلیحاتی غرب پشتیبانی می‌شد، بر مردم مظلوم لبنان حمله آورد و بخشی هایی از جنوب این کشور را اشغال کرد، اما آیا کسی آن را در مواجه با حزب الله موفق و پیروز قلمداد کرد؟!

سردار سلیمانی اظهار کرد: با اشاره به شعارهای رژیم صهیونیستی در لبنان از جمله نابودی کامل حزب الله، گفت: هیچ یک از این شعارها محقق نشد و نتوانست به ادعاهای خود دست یابد.

سردار سلیمانی گفت: فارس ویژگی‌ها و امتیازات فراوان و فوق العاده‌ای دارد اما یکی از امتیازات آن نیز این است که اولین شهیده جبهه مقاومت از ایران اسلامی از شهر شیراز است؛ شهیده ای که در معرکه، به دست شقی ترین انسان‌های روی زمین به شهادت رسید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: خون شهیده کرباسی و شهید عواضه دستاوردهای بزرگی داشته و ما با این دستاوردها به جلو می‌رویم.

او ادامه داد: ملت ایران این را ه را با بصیرت انتخاب کرده و تکیه گاه ملت در طی این مسیر از عبور از پیچ های تاریخی، رهبری شجاع و با بصیرت است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: رژیم صهیونیستی در غزه نیز 67 هزار نفر را به شهادت رساند، حجم بمب‌هایی که بر این مردم مظلوم فروریخت از حجم بمب‌های جنگ جهانی بیشتر بود، مدارس، خانه‌ها و بیمارستان‌های انها نابود شد و شدیدترین محاصره را تجربه کردند، اما کماکان در برابر صهیونیسم ایستادگی کردند و شعار هیهات من الذله سر دادند.

او با اشاره به شکست نقشه صهیونیسم برای ایجاد «اسرائیل بزرگ»، گفت: این رژیم جنایتکار نمی‌تواند ادعا کند که در غزه به پیروزی رسیده اما مقاومت مردم غزه توانست موضوع فلسطین را جهانی کند و این مساله را در اروپا و آمریکا مطرح کند.

سردار سلیمانی اظهار کرد: ما با پدیده خطرناک صهیونیسم مواجه هستیم که محدود به سرزمین های اشغالی نیست بلکه اصل صهیونیسم در آمریکا و اروپا است و این گروه تبهکار، گروه جلو فرستاده شده است که به سوی مسلمانان گسیل شده اند.

او با اشاره به سابقه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و اشغال سرزمین فلسطین در انفعال رضاخان و اتاتورک و کشورهای عربی، گفت: صهیونیسم در برنامه بزرگ خود، به دنبال تضعیف 2 قدرت ایران و عثمانی بودند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز هم مواجهه رژیم صهیونیستی با ملت ایران دقیقا به همین دلیل است تا کسی تفکر و خطرات صهیونیسم را برای بشریت بازگو نکند؛ این رییم اگر قدرت بگیرد، بشریت را نابود می‌کنند.

در اجلاسیه بین‌المللی شهیدان راه قدس شیراز، همزمان با رونمایی از سه کتاب در مورد شهیده معصومه کرباسی و همسرش، موسسه فرهنگی هنری شهیده کرباسی نیز با حضور رئیس سازمان بسیج مستضفین آغاز به کار کرد.

در این مراسم که یکشنبه در تالار حافظ شیراز برگزار شد، کتاب‌های "آرزو شدی" اثر فاطمه کوهکن، "پیوند اشک و لبخند" نوشته زهرا حمیدی و "یک بار دیگر صدایم کن بابا" اثر مریم عباسی مورد رونمایی قرار گرفت.

در ادامه این مراسم، موسسه فرهنگی هنری شهیده کرباسی با هدف ترویج آرمان‌ها و ادامه راه این بانوی شهید، رسما فعالیت خود را آغاز کرد؛ این مؤسسه با محوریت فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در راستای تبیین فرهنگ مقاومت و ایثارگری فعالیت خواهد کرد.

در بخش دیگری از این برنامه، از حسین کرباسی پدر شهیده معصومه کرباسی و مهدی عواضه فرزند این خانواده شهید تجلیل به عمل آمد.

پس از اهدای لوح تقدیر به حسین کرباسی از سوی سردار غلامرضا سلیمانی، وی با صدایی محکم و رسا شعار "الله اکبر، خامنه‌ای رهبر" را سرداد که با همراهی حاضران در سالن مواجه شد و موجی از شور و احساسات را در فضای اجلاس ایجاد کرد.

همچنین از مهدی عواضه، پسر بزرگ این خانواده شهید که در امتحانات دیپلم با وجود فقدان والدین، موفقیت درخشانی کسب کرده بود، تقدیر شد و عکس یادبودی با حضور سردار سلیمانی و این نوجوان مقاوم ثبت شد.

نویسندگان سه کتاب رونمایی شده نیز در این مراسم حاضر بودند و با سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین عکس یادگاری گرفتند.

شهیده معصومه کرباسی اصالتا اهل قادرآباد فارس و متولد ۱۳۵۹ در شیراز، فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز و از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای بود.

او در سال ۱۳۸۲ با دکتر رضا عواضه، همکلاسی لبنانی خود ازدواج کرد و به جمع مبارزان مقاومت در لبنان پیوست؛ این بانوی مجاهد که سردبیری یکی از رسانه‌های مهم را بر عهده داشت، مادر پنج فرزند بود و در مهرماه ۱۴۰۳ به همراه همسرش در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر جونیه لبنان به شهادت رسید.