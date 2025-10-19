باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین جلسه کمیته استانی کنترل و کاهش خطر سیل قم، در سالن جلسات شرکت آب منطقهای برگزار شد
مهدی حاجی زاده مدیر دفتر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای قم در این نشست با اشاره به گزارش مدیر کل هواشناسی اظهار کرد؛ براساس پیش بینیهای هواشناسی، استان پاییزکم بارشی در پیش دارد، اما با توجه به شرایط تغییر اقلیم حاکم بر کشور و امکان وقوع رخدادهای حدی میبایست همواره آمادگی خود را برای شرایط سیلابی داشته باشیم.
حاجی زاده افزود؛ در نهمین جلسه کمیته استانی سیل استان در خصوص احیاء و بازگشایی مسیر رودخانههای شهرستان کهک بحث و تبادل نظر شد که در صورت انجام اقدامات، کمک بسیار بزرگی هم به مدیریت سیلاب این منطقه و هم افزایش سطح رطوبت اراضی منتهی به دریاچه نمک و کاهش پدیده ریزگردها خواهد شد.
مدیر دفتر رودخانهها و سواحل آب منطقهای قم ادامه داد: طرح کنترل و هدایت ایمن سیلاب سایت شهید رئیسی (سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان نهضت ملی مسکن) در کمیته مصوب و فاز اول آن توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اجرا میشود.