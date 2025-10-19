فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی «اسلاید»، معادل فارسی «پردک» را مصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: وقتی از پرده‌نگار یا همان پاورپوینت فرنگی سخن می‌گوییم، اسلاید هم در کنارش هست؛ به عبارت دیگر هر صفحه پرده‌نگار را که نمایش می‌دهند، یک اسلاید می‌گویند.

پرویزی افزود: گروه‌های واژه‌گزینی در فرهنگستان با بررسی اسلاید، در نهایت معادل پردک را برای آن تصویب کردند.

معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: کاف در پردک هم می‌تواند کاف تصغیر باشد و هم کاف شباهت؛ زیرا پردک شبیه به پرده نگار یا کوچک شده آن است.

گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان از رشته‌های گوناگون علمی، در سال‌های گذشته حدود هفتاد هزار واژه در حوزه‌های مختلف تصویب کرده‌اند.