پلیس فدرال آلمان اعلام کرد که فرودگاه مونیخ آلمان در پی گزارش‌هایی مبنی بر وجود پهپاد‌هایی، موقتاً بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس فدرال آلمان اعلام کرد که فرودگاه مونیخ آلمان شنبه شب به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر وجود پهپاد‌هایی که مقامات قادر به تأیید آنها نبودند، موقتاً بسته شد.

پلیس فدرال اعلام کرد که این فرودگاه، یکی از بزرگترین فرودگاه‌های آلمان، قبل از نیمه‌شب بازگشایی شد. فرودگاه اعلام کرد که ترافیک هوایی صبح یکشنبه به طور عادی در حال انجام بود.

پلیس فدرال و فرودگاه اعلام کردند که «مشاهدات مشکوک» توسط چندین نفر، از جمله مقامات امنیتی و کارمندان فرودگاه، گزارش شده است. این مشاهدات حدود ساعت ۱۰ شب به وقت محلی شنبه به مدت تقریباً ۳۰ دقیقه و دوباره حدود ساعت ۱۱ شب به مدت نیم ساعت دیگر رخ داده است.

فرودگاه روز یکشنبه اعلام کرد که تأثیر این حادثه بر پرواز‌ها و مسافران جزئی بوده است. سه پرواز تغییر مسیر دادند - که دو تای آنها بعداً توانستند در مونیخ فرود بیایند - و یک پرواز نیز لغو شد.

پلیس فدرال اعلام کرد که هیچ پهپاد یا فرد مشکوکی در این منطقه پیدا نکرده است.

این تعطیلی، جدیدترین مورد پس از پرواز پهپاد مرموز بر فراز پرواز‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است. اوایل این ماه، فرودگاه مونیخ دو بار در ۲۴ ساعت پس از مشاهده پهپاد بسته شد و هزاران مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: حمله پهپادی ، فرودگاه آلمان
خبرهای مرتبط
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
بهانه جویی جدید واشنگتن علیه حماس در صحنه غزه
سارکوزی دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
وزیر خارجه سوریه اولین سفر رسمی خود را به چین انجام خواهد داد
قمار ترامپ با زلنسکی
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
حماس ادعا‌های آمریکا را همسو با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی دانست
موشک‌های تاماهاوک قادر به تغییر موازنه قوا در درگیری اوکراین نیستند
آخرین اخبار
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح و نقض آتش‌بس
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
رئیس جمهور کلمبیا خواستار توضیح آمریکا درباره حمله به یک قایق ماهیگیری شد
ظرفیت‌های صادراتی افغانستان در نمایشگاه بیرجند؛ از خشکبار تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک
هشدار سازمان ملل درباره افزایش تهدید مهمات منفجر نشده در غزه
راه نجات کوبا از تحریم‌های آمریکا؛ پیوند با چین و روسیه
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
موشک‌های تاماهاوک قادر به تغییر موازنه قوا در درگیری اوکراین نیستند
حماس ادعا‌های آمریکا را همسو با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی دانست
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
پیامدهای جنگ برای جامعه رژیم صهیونیستی: رشد بی‌سابقه اعتیاد و آسیب‌های روانی
سارکوزی دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند
نتانیاهو: در انتخابات آینده نامزد می‌شوم و انتظار پیروزی دارم
قمار ترامپ با زلنسکی
بهانه جویی جدید واشنگتن علیه حماس در صحنه غزه