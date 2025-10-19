باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس فدرال آلمان اعلام کرد که فرودگاه مونیخ آلمان شنبه شب به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر وجود پهپاد‌هایی که مقامات قادر به تأیید آنها نبودند، موقتاً بسته شد.

پلیس فدرال اعلام کرد که این فرودگاه، یکی از بزرگترین فرودگاه‌های آلمان، قبل از نیمه‌شب بازگشایی شد. فرودگاه اعلام کرد که ترافیک هوایی صبح یکشنبه به طور عادی در حال انجام بود.

پلیس فدرال و فرودگاه اعلام کردند که «مشاهدات مشکوک» توسط چندین نفر، از جمله مقامات امنیتی و کارمندان فرودگاه، گزارش شده است. این مشاهدات حدود ساعت ۱۰ شب به وقت محلی شنبه به مدت تقریباً ۳۰ دقیقه و دوباره حدود ساعت ۱۱ شب به مدت نیم ساعت دیگر رخ داده است.

فرودگاه روز یکشنبه اعلام کرد که تأثیر این حادثه بر پرواز‌ها و مسافران جزئی بوده است. سه پرواز تغییر مسیر دادند - که دو تای آنها بعداً توانستند در مونیخ فرود بیایند - و یک پرواز نیز لغو شد.

پلیس فدرال اعلام کرد که هیچ پهپاد یا فرد مشکوکی در این منطقه پیدا نکرده است.

این تعطیلی، جدیدترین مورد پس از پرواز پهپاد مرموز بر فراز پرواز‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است. اوایل این ماه، فرودگاه مونیخ دو بار در ۲۴ ساعت پس از مشاهده پهپاد بسته شد و هزاران مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند.

منبع: آسوشیتدپرس