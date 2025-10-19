رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس از رونمایی از لوح ثبت جهانی مهرگان طی مراسمی و به مناسبت بزرگداشت رسمی مهرگان در تخت‌جمشید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریده اسدی با اشاره به ثبت جهانی جشن باستانی مهرگان در دسامبر ۲۰۲۴، گفت: این رویداد تاریخی فرصتی بی‌نظیر برای ما راهنمایان گردشگری است تا نقش مهم خود در انتقال فرهنگ و حفظ میراث ناملموس کشور را به جهانیان نشان دهیم.

او افزود: با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت، برای نخستین بار بزرگداشت رسمی مهرگان را در تخت جمشید برگزار کردیم و این آیین باشکوه با حضور نزدیک به ۲۰۰ راهنمای گردشگری و مسئولان دولتی و خصوصی برگزار و از لوح ثبت جهانی مهرگان رونمایی شد.

رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس تأکید کرد: راهنمایان گردشگری همواره خود را حافظان هویت و فرهنگ غنی ایران می‌دانند و باور داریم که انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده وظیفه‌ای مقدس است. آیین مهرگان نمادی از اتحاد اقوام ایرانی و زنده نگه داشتن سنت‌های کهن ماست.

اسدی در پایان گفت: ما با برپایی سفره مهرگان به رسم باستان، پذیرایی سنتی و برنامه‌هایی، چون شاهنامه‌خوانی و ارائه مطالب علمی، تلاش کردیم تا این جشن ملی را با شکوه و اصالت پاس بداریم و این میراث فرهنگی را به همه معرفی کنیم.

