باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نوزدهمین آیین تجلیل از رانندگان قانونمدار در بلوار رحمت شیراز برگزار شد. در این مراسم، پنج راننده زن و مرد که رفتارهای ایمن و مسئولانه در رانندگی را رعایت کرده بودند، با اهدای نشان مهربانی و یک جلد دیوان حافظ مورد تقدیر قرار گرفتند.
این برنامه با همکاری مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز و پلیس راهور استان فارس، با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک و تشویق شهروندان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برگزار شد.
رانندگان منتخب با توجه به معیارهایی همچون استفاده از کمربند ایمنی، رعایت فاصله مناسب، پرهیز از استفاده تلفن همراه حین رانندگی و حرکت صحیح در خطوط، توسط گشتهای نامحسوس پلیس راهور شناسایی شدند.
هدایای این مراسم توسط همیاران مهربان ترافیک، نیروهای داوطلب آموزشدیده تحت نظارت مجمع خیرین، به رانندگان اهدا شد تا الگوسازی رفتارهای صحیح رانندگی در جامعه بهصورت نمادین تقویت شود.
عبدالعظیم مباشری، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فارس، در حاشیه مراسم گفت: اغلب برخوردهای پلیس با رانندگان جنبه بازدارنده دارد، اما این طرح نشان میدهد پلیس در کنار مردم و حامی رفتارهای مسئولانه است.
او افزود: هدف اصلی این برنامه، فرهنگسازی و ارتقای نظم در رانندگی است و امیدواریم با استمرار آن، شاهد کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی باشیم.
مباشری با اشاره به بلوار رحمت بهعنوان یکی از نقاط حادثهخیز شهر، اجرای این طرح را الگویی برای سایر معابر دانست و ابراز امیدواری کرد که روزی همه رانندگان شایسته تقدیر شوند.
او همچنین نقش همیاران مهربان ترافیک را در روانسازی عبور و مرور و نظمدهی به ترافیک شهری مؤثر دانست و گفت: این نیروهای داوطلب با گذراندن دورههای آموزشی پلیس، در ساعات اوج ترافیک و نقاط پرتردد حضوری فعال دارند و همکاری آنان با پلیس ادامه خواهد داشت.