باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ محمد بهرامی صبح یکشنبه ۲۷ مهر در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: ساختارهای آموزشی و فرهنگی کشور به هم ریخته و این شرایط نامناسب در معیشت فرهنگیان نیز بازتاب یافته است.
وی افزود: برخی از معلمان برای تأمین هزینههای زندگی ناچارند با تاکسی یا در مشاغل آزاد کار کنند، در حالی که روزگاری شغل معلمی مقدسترین جایگاه جامعه بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از شاخصهای توسعه در کشور و استانها روند نزولی دارند، تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد اگرچه در رتبههای پایینی شاخصهای توسعه قرار دارد، اما روند کاهشی آن نسبت به دیگر استانها کمتر بوده و این میتواند نشانهای امیدوارکننده باشد.
بهرامی با ابراز نگرانی از کاهش نرخ باروری، گسترش آسیبهای اجتماعی و افت انگیزه در میان نسل جوان گفت: آینده کشور را همین نسل میسازد و اگر امروز نسبت به مشکلات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بیتفاوت باشیم، فردا فرصت جبران از دست خواهد رفت.
وی در ادامه از دولت و مجلس خواست تا با نگاه واقعبینانهتری به مسائل فرهنگی و آموزشی کشور بپردازند و افزود: شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست، اما حتی با دست خالی هم میتوان با برنامهریزی، فرهنگسازی و اولویتبندی، مسیر توسعه را هموار کرد.
بهرامی تأکید کرد: کهگیلویه و بویراحمد علیرغم همه تنگناها، در رشد شاخصهای اعتباری عملکرد قابل قبولی داشته و این حاصل تلاش جمعی مدیران و کارشناسان استان است.
نظام آموزشی باید از رقابت کنکوری به پرورش فکری و انگیزشی دانشآموزان تغییر مسیر دهد
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام آموزش و پرورش کشور نباید صرفاً بر نمره و کنکور متمرکز باشد، بلکه باید به سمت پرورش فکری، تربیت انگیزشی و مهارتآموزی دانشآموزان حرکت کند.
غلامرضا تاجگردون اظهار داشت: در حال حاضر نقطه تمرکز بسیاری از دانشآموزان عبور از کنکور و کسب نمره بالاتر است، در حالی که هدف واقعی آموزش، رشد فکری و شناختی دانشآموز نسبت به ایران، جامعه و آینده اوست.
وی افزود: سیاستگذاران، معلمان و مشاوران آموزشی باید در این زمینه هماهنگ باشند تا فاصله میان اهداف آموزش رسمی و نیاز واقعی دانشآموزان کاهش یابد.
تاجگردون تأکید کرد: معلمان باید بتوانند نقش توجیهگر و هدایتگر را ایفا کنند و دانشآموزان را از نگاه صرفاً نمرهمحور به سمت درک مفهومی و انگیزشی هدایت کنند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت نظام مشاوره و پشتیبانی آموزشی گفت: ایجاد نظام ارزیابی مستمر و آموزشهای انگیزشی برای معلمان و دانشآموزان میتواند زمینهساز اصلاح تدریجی وضعیت فعلی باشد. این تحول ممکن است یکساله و دوساله محقق نشود، اما آغاز آن ضروری است.
تاجگردون خاطرنشان کرد: اگر آموزشوپرورش بتواند میان اهداف آموزشی، نیازهای جامعه و مسیر شغلی آینده دانشآموزان پیوند برقرار کند، آینده ایران توسط نسلی آگاهتر و کارآمدتر ساخته خواهد شد.