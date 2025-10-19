باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله دژکام نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در جلسه مجمع نمایندگان استان در سخنانی بر اهمیت همدلی نمایندگان و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
او گفت: باید ساز و کاری تدوین شود تا تصمیمات مجمع نمایندگان و شورای راهبردی که با حضور مدیریت ارشد استان و نمایندگان مجلس برگزار میشود، به نتیجه برسد.
امام جمعه شیراز گفت: امام حسن مجتبی (ع) فرمودهاند «ما تَشاوَرَ قَومٌ إِلاّ هُدوا إِلى رُشدِهِم»؛ هیچ ملتی با هم مشورت نکرد مگر آنکه به راه درست هدایت شدند. بنابراین، رشد و تعالی جامعه در گرو مشورت و همفکری است.
او با انتقاد از تبدیل برخی جلسات مشورتی به سخنرانیهای یکطرفه، گفت: مشورت واقعی زمانی شکل میگیرد که افراد حاضر در جلسه به گفتوگوی مؤثر و احترام متقابل پایبند باشند. در مقام شور باید یکدیگر را تحویل بگیریم و به نظرات هم توجه کنیم.
آیتالله دژکام با اشاره به شیوه تدریس میرزاى شیرازی، از بزرگان مرجعیت شیعه، افزود: شیراز میتواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد؛ چرا که میرزاى شیرازی کلاس درس خود را بهصورت مشورتی برگزار میکرد و طلبهها را درگیر موضوعات علمی میساخت تا به پاسخ برسند.
حسینعلی امیری استاندار فارس نیز، با قدردانی از امام جمعه شیراز به واسطه محوریت در تشکیل این جلسه با تأکید بر اهمیت انسجام درونی و آرامش مدیریتی گفت: تلاش جدی در مسیر ایجاد همدلی و وفاق در همه ارکان، اولویت اصلی مدیریت ارشد فارس است.
رئیس شورای تأمین استان با بیان اینکه آرامش و پرهیز از حاشیهها در استان اصلی مهم و خدشهناپذیر در مسیر خدمتگزاری است، گفت: ثمرهی بنایی که از ابتدا بر مبنای همراهی، برادری و انسجام گذاشته شد، رضایتمندی مردم و کاهش شاخصهای ضد امنیتی در استان است.
او با اشاره به نقش جلسات مشورتی در تصمیمسازیهای کلان افزود: باید ساختارهای اجرایی لازم برای تحقق مصوبات جلسات مشورتی و آراء صاحبنظران بر اساس رویکردهای علمی فراهم شود تا کار در مسیر صحیح قرار گیرد.
امیری با بیان اینکه اقدامات زودبازده و غیرکارشناسی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت تأکید کرد: آنچه مهم است، حرکت در بستر واقعبینی، علم و حکمت است و هر موضوعی باید در یک بازه زمانی منطقی، عملیاتی و اجرایی شود.
نماینده عالی دولت در استان گردشگری را اولین و دستیافتنیترین محور توسعه استان دانست و تصریح کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه گردشگری، سند راهبردی توسعه گردشگری استان با الزامات سومین حرم اهل بیت (ع) در شیراز تدوین شد و پس از رونمایی، در شورای برنامهریزی به تصویب رسید.
امیری در همین راستا به تصویب بودجه حدود ۲ و نیم همتی در شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد که نقشی موثر در تکمیل و توسعه ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه شهید آیتالله دستغیب شیراز دارد و گامی اساسی در راستای توسعه گردشگری استان محسوب میشود.
او همچنین از راهاندازی شبکه تلویزیونی ملی گردشگری با محوریت فارس خبر داد و گفت: راهاندازی شبکه تلویزیونی پارسه پس از رایزنیهای متعدد با رئیس سازمان صدا و سیما، یکی دیگر از قطعات پازل توسعه گردشگری است که در فاز اول در بستر تلوبیون آغاز به کار کرد.
استاندار فارس همزمانی افتتاح شبکه گردشگری را با رویداد ایران جان، برگزاری اکسپو شیراز و یادروز حافظ را بستری مهم برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان فارس توصیف کرد و با اشاره به موفقیتهای استان در حوزه امنیت و رضایتمندی عمومی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی نهاد ریاستجمهوری، استان فارس در شاخص رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی، جزء سه استان اول کشور است که این موضوع ثمربخشیِ کار جمعی، همدلی و اعتماد متقابل میان مدیران، نمایندگان و مردم را نشان میدهد.
او همچنین به مولدسازی به عنوان یکی از منابع پیشبرد پروژههای کلان در فارس اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه مولدسازی نیز فارس مقام نخست کشور را دارد و بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی استان از محل همین ظرفیت تأمین مالی شدهاند.
امیری با اشاره به مبانی فکری و اعتقادی حاکم بر رویکرد مدیریتی استان، اظهار داشت: اگر انسان به خداوند اعتماد کند، معجزه را در مسیر حرکت خود خواهد دید.
او تصریح کرد: در مدیریت استان فارس، بنا بر حسننیت گذاشته شده است و با تکیه بر اعتماد به خداوند متعال، بهرهگیری از دانش و نگاه همدلانه میان ارکان اجرایی و تقنینی، مسیر توسعه با قوت و آرامش دنبال میشود.
او ادامه داد: کارگروههای راهبردی در دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان با حضور متخصصان حوزههای مختلف تشکیل شده است تا در این مسیر مجمع نمایندگان استان را همراهی کنند.
غلامرضا توکل شوریجه رییس مجمع نمایندگان فارس و اعضای این مجمع جعفر قادری، اسماعیل حسینی، غلامرضا دهقان نصرآبادی، روحالله نجابت، محمدرضا رضایی کوچی، محمدمهدی فروردین، اردوان اکبرپور، ابراهیم عزیزی، فرهاد طهماسبی، اسفندیار عبداللهی و امید نصیبی نیز به بیان نقطه نظرات، دغدغهها و دیدگاههای خود پرداختند.
تشکیل دبیرخانه دائمی شورای راهبردی، همافزایی و متمرکز کردن تلاشهای نمایندگان و دستگاههای اجرایی، رشد بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی، تسریع در انتقال آب خلیجفارس به استان، جبران غفلتها در توجه به حوزه گردشگری، سوق دادن تلاشها و برنامهها در راستای رضایتمندی عمومی برای مقابله با تحرکات دشمن، استفاده از ظرفیت ورزش در حوزه حل مسائل اجتماعی و فرهنگی، تشکیل کارگروههای ویژه برای تمرکز بر پروژههای مهم و زیرساختی به ویژه در حوزه انرژی، مدیریت مصرف آب و توسعه راههای مواصلاتی از اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود.
منبع: استانداری فارس