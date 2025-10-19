تقویت پدافند غیرعامل و آمادگی برای فصل سرما

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدتقی تذروی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور دویست‌و‌یازدهمین جلسه علنی شورا، با اشاره به اولویت‌های کمیته ورزش، اظهار داشت: هدف اصلی این کمیته، ارتقای نشاط اجتماعی از طریق ورزش است و شعار محوری آن «ورزش رایگان، همگانی و در دسترس» تعریف شده است.

او با اشاره به اجرای منظم برنامه‌های ورزشی در بوستان‌ها و محلات مناطق یازده‌گانه شهر، استقبال گسترده شهروندان و ثبت رکورد‌های جدید را نشانه‌ای از نیاز جامعه به تحرک و نشاط دانست.

تذروی جایگاه ورزش در مدیریت شهری را هم‌تراز با پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: واگذاری اماکن ورزشی با قیمت مناسب به بخش خصوصی، حمایت از تیم‌های ورزشی مطرح و بهره‌برداری از ورزشگاه پارس، از جمله اقدامات مؤثر در راستای ارتقای برند ورزشی شیراز در سطح ملی است.

او همچنین از تدوین آیین‌نامه ویژه برای تجلیل از مدال‌آوران المپیکی و جهانی خبر داد و اقدامات کمیته ورزش را نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های آرام و مؤثر بدون هیاهوی رسانه‌ای توصیف کرد.

تذروی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران‌ها، حفظ زیرساخت‌های شهری و تأمین امنیت شهروندان، پیشنهاد داد که مدیریت قرارگاه پدافند غیرعامل در کلان‌شهر‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود.

او پنج ویژگی کلیدی شهرداری شیراز را در این زمینه برشمرد: برخورداری از نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فنی، عمران، خدمات شهری، آتش‌نشانی، ترافیک و شهرسازی؛ استقلال مالی و اداری برای تصمیم‌گیری سریع؛ مالکیت گسترده بر اراضی شهری برای استقرار تجهیزات؛ دسترسی به نیروی کار سازمان‌یافته و ارتباط مستقیم با پیمانکاران؛ و توان اجرای فوری عملیات در شرایط بحرانی.

تذروی همچنین پیشنهاد کرد ساختمانی مجهز به مؤلفه‌های پدافند غیرعامل از جمله تأمین انرژی مستقل، مسیر‌های ارتباطی اضطراری و انبار کالا‌های اساسی احداث شود تا به‌عنوان مرکز فرماندهی بحران شهری عمل کند.

نائب رئیس شورای شهر شیراز در ادامه با اشاره به آغاز فصل بارندگی و سرمای سال، خواستار اقدامات پیشگیرانه از سوی شهرداری و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شد.

او از دستگاه‌های مسئول خواست تا برای تأمین و توزیع مناسب نفت سفید و سیلندر گاز در مناطق فاقد گاز شهری، برنامه‌ریزی کنند و از بروز کمبود، انحصار و افزایش قیمت جلوگیری شود.

تذروی همچنین از شهردار شیراز خواست تا با لایروبی فوری کانال‌های هدایت آب سطحی، اقدامات عمرانی اخیر در این زمینه را تکمیل کند تا از آب‌گرفتگی معابر و مشکلات احتمالی در فصل بارندگی پیشگیری شود.

سیده مریم حسینی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز هم با اشاره به برگزاری پیاده‌روی بزرگ خانوادگی در روز جمعه گذشته، این رویداد را نمادی از همبستگی، نشاط و سلامت اجتماعی دانست و گفت: آنچه در این مراسم به چشم آمد، لبخند و پویایی سالمندان و جوانان بود که در کنار یکدیگر برای ساختن شهری بهتر گام برداشتند؛ این نشان می‌دهد که عظمت یک شهر در ارتفاع ساختمان‌هایش نیست، بلکه در همت و سلامت مردم آن نهفته است.

او با تقدیر از مدیریت شهری در تعریف سلامت در قالب خانواده، اظهار داشت: تبدیل ورزش خانوادگی به جشن زندگی، اقدامی خلاقانه و هوشمندانه بود که با شجاعت و نوآوری، بخشی از منویات مقام معظم رهبری را محقق ساخت.

حسینی با قدردانی از شهردار شیراز به‌دلیل ایجاد امید و نشاط در میان شهروندان، حضور پررنگ و متعهدانه بانوان در این رویداد را قابل توجه دانست و گفت: زن تمدن‌ساز شیرازی، در کنار نقش بی‌بدیل خود در خانواده، در عرصه‌های اجتماعی نیز حضوری مؤثر دارد و انتظار دارد که در فرآیند مدیریت شهری، حقوق و نیازهایش شناخته و رعایت شود.

او با تأکید بر نقش کلیدی زنان در تحکیم بنیان جامعه و ترویج سبک زندگی سالم، افزود: برنامه‌ریزی برای امنیت، آسایش و سلامت جسم و روان بانوان باید در اولویت مدیران شهری قرار گیرد.

عضو شورای شهر شیراز پیشنهاد کرد: با احداث سالن‌های ورزشی محله‌محور، می‌توان ورزش را به نزدیک‌ترین نقطه محل زندگی بانوان رساند و از استعداد‌های آنان حمایت کرد. همچنین رعایت عدالت در شهرسازی، تضمین‌کننده امنیت و کرامت زنان خواهد بود.

حسینی اختصاص ردیف بودجه ویژه برای ورزش بانوان را گامی مؤثر در تحول این حوزه دانست و گفت: با اجرای برنامه‌های عدالت‌محور، دختران ورزشکار شیراز احساس خواهند کرد که شهرشان به توانایی‌های آنان افتخار می‌کند.

او در ادامه پیشنهاداتی در راستای حمایت از بانوان ارائه داد که شامل برگزاری جشنواره‌های ورزشی فصلی با محوریت ورزش‌های همگانی، تولید محتوای آموزشی کوتاه در فضای مجازی با مشارکت مربیان و قهرمانان زن بومی، حمایت از کسب‌وکار‌های زنانه مرتبط با ورزش، برگزاری المپیاد‌های ورزشی خانوادگی، احداث خانه‌های ورزش و سلامت بانوان در محلات مختلف همراه با خدمات مشاوره تغذیه و ارائه تخفیف عوارض شهرداری برای باشگاه‌هایی است که زمان یا بخش‌هایی را با قیمت مناسب به بانوان اختصاص می‌دهند.