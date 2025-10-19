در ادامه حملات امروز و نقض مکرر آتش‌بس، رژیم اسرائیل تحویل کمک‌ها به غزه را تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری گزارش می‌دهند که (رژیم) اسرائیل پس از متهم کردن حماس به نقض آتش‌بس، قرار است ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که این رژیم از صبح امروز بیش از ۱۰۰ حمله هوایی در سراسر غزه انجام داد و بیش از ۲۰ نفر را به شهادت رساند. 

ایتامار بن گویر، وزیر امور داخلی رژیم اسرائیل در واکنش به این تصمیم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از تصمیم نخست وزیر برای توقف کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه استقبال می‌کنیم. این کمک‌ها نباید از سر گرفته شود. بله به جنگ، در اسرع وقت». 

این تصمیم در حالی گرفته شده که مردم غزه در وضعیت انسانی بی‌سابقه‌ای به سر می‌برند و بیش از هر زمان دیگر به دریافت کمک‌های غذایی و دارویی نیاز دارند. 

جنبش حماس ساعتی پیش در بیانیه‌ای از نقض متعدد آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل خبر داد و گفت در صورت وخامت اوضاع یا فروپاشی توافق، اشغالگران مسئول خواهند بود.

منبع: الجزیره / قدس نیوز

برچسب ها: آتش بس ، کمک‌های بشردوستانه ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس: اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
آخرین اخبار
آکسیوس: گذرگاه رفح از فردا صبح بازگشایی می‌شود
سفر هیئت حماس به مصر برای پیگیری اجرای توافق آتش‌بس
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
رژیم اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف می‌کند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
حماس: اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح و نقض آتش‌بس
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند