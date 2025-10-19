باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری گزارش می‌دهند که (رژیم) اسرائیل پس از متهم کردن حماس به نقض آتش‌بس، قرار است ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که این رژیم از صبح امروز بیش از ۱۰۰ حمله هوایی در سراسر غزه انجام داد و بیش از ۲۰ نفر را به شهادت رساند.

ایتامار بن گویر، وزیر امور داخلی رژیم اسرائیل در واکنش به این تصمیم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از تصمیم نخست وزیر برای توقف کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه استقبال می‌کنیم. این کمک‌ها نباید از سر گرفته شود. بله به جنگ، در اسرع وقت».

این تصمیم در حالی گرفته شده که مردم غزه در وضعیت انسانی بی‌سابقه‌ای به سر می‌برند و بیش از هر زمان دیگر به دریافت کمک‌های غذایی و دارویی نیاز دارند.

جنبش حماس ساعتی پیش در بیانیه‌ای از نقض متعدد آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل خبر داد و گفت در صورت وخامت اوضاع یا فروپاشی توافق، اشغالگران مسئول خواهند بود.

منبع: الجزیره / قدس نیوز