ساعت ۱۸:۴۵:۳۹ عصر امروز زمین لرزه‌ای در عمق ۱۰ کیلومتری زمین حوالی مردهک عنبرآباد را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان- همت بلوچی فرماندار عنبرآباد اعلام کرد: بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه، نیرو‌های امدادی به منطقه اعزام شدند و تمامی دهیاران موظف شدند وضعیت روستا‌ها را به‌طور کامل بررسی و گزارش کنند.

وی گفت:این زلزله باعث ایجاد رعب و وحشت موقت در میان مردم شد، اما تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی قابل توجهی گزارش نشده است. با این حال، احتمال می‌رود تعدادی از واحد‌های مسکونی فاقد ایمنی مناسب دچار ترک‌خوردگی جزئی شده باشند.

فرماندار عنبرآباد تأکید کرد: آخرین وضعیت و نتایج بررسی‌ها در اسرع وقت به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

