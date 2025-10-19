باشگاه خبرنگاران جوان- همت بلوچی فرماندار عنبرآباد اعلام کرد: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند و تمامی دهیاران موظف شدند وضعیت روستاها را بهطور کامل بررسی و گزارش کنند.
وی گفت:این زلزله باعث ایجاد رعب و وحشت موقت در میان مردم شد، اما تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی قابل توجهی گزارش نشده است. با این حال، احتمال میرود تعدادی از واحدهای مسکونی فاقد ایمنی مناسب دچار ترکخوردگی جزئی شده باشند.
فرماندار عنبرآباد تأکید کرد: آخرین وضعیت و نتایج بررسیها در اسرع وقت به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.