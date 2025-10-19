باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جلال‌الدین امیری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت:مسئله جوانی جمعیت، موضوعی گسترده و ملی است و شاخص‌های آن نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده کشور دارند.

وی با بیان اینکه نرخ فرزندآوری در کشور به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است، افزود:زنگ خطر جمعیتی به صدا درآمده و مسائل اجتماعی و اقتصادی در این زمینه نقش پررنگی دارند که باید با برنامه‌ریزی دقیق به آن‌ها رسیدگی شود.

آسیب‌های تک‌فرزندی و بدون‌فرزندی قابل چشم‌پوشی نیست

امیری با تأکید بر پیامدهای منفی کاهش جمعیت گفت:آسیب‌های تک‌فرزندی و بدون‌فرزندی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. خانواده‌هایی که توان فرزندآوری دارند باید شناسایی شوند و با ارائه مشاوره‌های تخصصی به سمت فرزندآوری سوق داده شوند.

وی افزود: افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره اهمیت تداوم نسل و حمایت‌های سلامت باروری می‌تواند بخشی از این چالش را برطرف کند.

مرکز درمان ناباروری عسلیان؛ گامی برای حمایت از خانواده‌ها

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری گفت:اقداماتی در راستای راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری در بیمارستان عسلیان خرم‌آباد انجام شده است. این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در ارائه خدمات تخصصی به زوج‌های نابارور و افزایش نرخ تولد ایفا کند.

او تأکید کرد: شناسایی و هدایت زوج‌های نابارور به این مرکز نه‌تنها به حل مشکلات درمانی آنان کمک می‌کند، بلکه در مسیر تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

امیری خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت، برنامه‌های متعددی از جمله تقویت خدمات مشاوره‌ای، غربالگری ناباروری، آموزش‌های سلامت باروری و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی را دنبال می‌کند.

او افزود: با هم‌افزایی بین نهادهای درمانی و اجتماعی، می‌توان امید داشت که روند کاهشی جمعیت در استان متوقف و مسیر پایداری جمعیتی تقویت شود.

ناباروری، چالشی خاموش و نیازمند اقدام فوری

کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج از چالش‌های مهم جمعیتی لرستان است.

به گفته مسئولان بهداشت و درمان استان، راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری در خرم‌آباد می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از خانواده‌ها و تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی کشور باشد.