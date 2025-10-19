باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- علی محمدی، مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به روند مولدسازی گفت:مولدسازی صرفاً به معنای فروش دارایی نیست، بلکه رویکردی است برای ایجاد ارزش افزوده از املاک کمکارکرد، جذب سرمایهگذار و هدایت منابع مالی به سمت پروژههای پیشران توسعه استان.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی این کمیته، تبدیل داراییهای غیرمولد به منابعی زاینده و پایدار است تا بتواند در خدمت توسعه استان قرار گیرد.
کمربندی غربی خرمآباد، ساختمان استانداری و بیمارستان نیایش در اولویت
محمدی با اشاره به پروژههای مهمی که از محل مولدسازی اجرا خواهند شد، گفت:منابع حاصل از فروش و فعالسازی املاک مازاد در پروژههای اولویتدار استان از جمله احداث کمربندی غربی خرمآباد، تکمیل ساختمان استانداری و بیمارستان نیایش هزینه خواهد شد.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۹۱ ملک در استان شناسایی شده که از این میان، تعدادی با نظر سازمان خصوصیسازی از فرایند مولدسازی خارج شده و ۱۱۲ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد.
۹ ملک در مرحله ارزشافزایی؛ ۷ ملک فروخته شد
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان در تشریح وضعیت املاک شناساییشده اظهار کرد:در حال حاضر ۹ ملک در مرحله ارزشافزایی، ۵۰ ملک در فرایند قیمتگذاری، ۱۳ ملک در کارگروه ملی و هفت ملک نیز به فروش رسیدهاند.
او گفت: هدف این است که منابع حاصل از این فرآیند بهصورت هدفمند در طرحهای عمرانی و توسعهای هزینه شود تا هم منافع عمومی تأمین گردد و هم چرخه اقتصادی استان پویا شود.
لرستان در صدر جذب اعتبارات دولتی کشور
محمدی با اشاره به عملکرد مثبت استان در جذب منابع مالی گفت: در حوزه جذب اعتبارات دولتی، لرستان عملکردی درخشان داشته و با ۶۷ درصد جذب اعتبارات، رتبه برتر کشور را کسب کرده است، درحالیکه میانگین کشوری در این شاخص تنها ۲۰ درصد است
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با تأکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیتهای مالی کشور برای توسعه گفت:تحقق برنامههای راهبردی سند توسعه استان نیازمند بهرهگیری همزمان از صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، اعتبارات دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
وی افزود: مولدسازی فرصتی برای حرکت به سمت توسعه پایدار است و با همکاری دستگاههای اجرایی میتوان از داراییهای راکد برای حل مشکلات مردم و اجرای پروژههای عمرانی بهرهبرداری کرد.