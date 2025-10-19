زنگ خطر خشکسالی در لرستان؛ سدها تنها ۱۰ درصد آب دارند

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- داریوش حسن‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، با اشاره به آخرین وضعیت سدهای استان گفت: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر است.

وی افزود: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ‌هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است و در این میان سد خان‌آباد الیگودرز با ۱۰۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته بالاترین رشد حجم آب را داشته است.

کاهش ۴۹ درصدی حجم آب نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه وضعیت منابع آبی نسبت به پارسال به‌مراتب بحرانی‌تر است، ادامه داد: در حال حاضر حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۲۰.۶۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

او گفت: سدهای ایوشان و خان‌آباد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با ۷۸ و ۳۳ درصد کاهش حجم مواجه شده‌اند.

ورودی کم‌سابقه آب به سدها

حسن‌نژاد با اشاره به وضعیت ورودی و خروجی سدهای لرستان اظهار کرد: در حال حاضر مجموع آب ورودی به شش سد استان تنها ۰.۱۸ مترمکعب بر ثانیه و آب خروجی آن‌ها ۱.۹۵ مترمکعب بر ثانیه است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که سدها نه‌تنها با کمبود ورودی روبه‌رو هستند بلکه برداشت و مصرف آب در پایین‌دست نیز از ورودی‌ها بیشتر است.

هشدار به کشاورزان؛ ضرورت تغییر الگوی کشت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب، گفت: باتوجه‌به کاهش قابل‌ملاحظه حجم آب پشت سدها و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، همکاری کشاورزان برای رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آبی بسیار ضروری است.

او هشدار داد: تداوم روند فعلی می‌تواند آسیب جدی به منابع زیرزمینی، سفره‌های آب و پایداری کشاورزی استان وارد کند.

مدیریت بحران آب در اولویت استان

خشکسالی‌های متوالی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، لرستان را با بحرانی‌ترین شرایط آبی سال‌های اخیر مواجه کرده است.

با کاهش شدید ذخایر سدها، مدیریت مصرف، تغییر الگوی کشت و اجرای طرح‌های سازگاری با کم‌آبی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پایداری منابع آبی استان تبدیل شده است.