ترامپ در دیدار با زلنسکی در کاخ سفید خواستار پذیرش شرایط روسیه برای پایان جنگ شد و به تهدید پوتین درباره نابودی اوکراین اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در نشستی در کاخ سفید، از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین خواسته تا شرایط روسیه برای پایان دادن به جنگ را بپذیرد.

به گزارش این روزنامه، ترامپ به زلنسکی هشدار داده که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تهدید کرده در صورت عدم رعایت این شرایط، اوکراین را «نابود» خواهد کرد.

فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت: در طول این نشست، ترامپ اصرار داشت که زلنسکی کل منطقه دونباس در شرق اوکراین را به روسیه واگذار کند و بار‌ها نکاتی را که پوتین در تماس تلفنی روز قبل خود مطرح کرده بود، تکرار کرد.

گفته شده که اوکراین در نهایت موفق شد ترامپ را به حمایت از توقف خطوط مقدم فعلی بازگرداند.

گزارش فایننشال تایمز افزود: پوتین در تماس روز پنجشنبه با ترامپ، پیشنهاد داده که می‌تواند مناطق کوچکی در خرسون و زاپوریژیا را که قبلا تصرف کرده، به اوکراین واگذار کند و در عوض بخش‌های بسیار بزرگتری از دونباس را ضمیمه کند.

ترامپ و پوتین روز پنجشنبه مکالمه تلفنی داشتند که در آن توافق کردند یکدیگر را به صورت رو در رو در مجارستان ملاقات کنند. زمان این نشست هنوز مشخص نشده است. به دنبال این تماس، زلنسکی روز جمعه در سفری از پیش برنامه‌ریزی شده به واشنگتن رفت و در کاخ سفید با ترامپ دیدار کرد. او به دنبال دریافت سلاح‌های بیشتر به ویژه موشک‌های تاماهاک از آمریکا بود؛ اما به نظر می‌رسید ترامپ بیش از ارسال سلاح، مشتاق به فشار آوردن به طرف‌ها به سمت یک توافق صلح است.

