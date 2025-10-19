باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از حملات مرگبار رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه که سبب شهادت دهها فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته شد، ارتش اشغالگر در بیانیهای مدعی شد: «بر اساس دستورالعملهای سیاسی، ما اجرای مجدد توافق آتشبس را پس از نقض آن توسط حماس آغاز کردهایم».
اشغالگران در حالی مدعی نقض آتشبس از سوی حماس هستند که از روز اجرای توافق تا کنون بیش از ۵۰ فلسطینی را به شهادت رساندهاند.
ارتش رژیم اسرائیل در ادامه مدعی شد: «ما به اجرای توافق آتشبس ادامه خواهیم داد و با هرگونه نقض آن با شدت تمام پاسخ میدهیم».
آژانس دفاع مدنی غزه ساعاتی پیش اعلام کرد که یک سری حملات هوایی اسرائیل در سراسر این منطقه حداقل ۳۳ کشته برجای گذاشته است و آمار قبلی ۲۱ نفر را بهروزرسانی کرد.
به طور جداگانه، شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل گزارش داد که سطوح سیاسی این رژیم با توصیه ارتش مبنی بر توقف کامل ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه تا اطلاع ثانوی موافقت کردهاند. هرچند وبگاه آکسیوس اندکی بعد گزارش داد که با فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار است از فردا گذرگاه رفح بازگشایی شده و روند ورود کمکها به نوار غزه از سر گرفته شود.
ارتش رژیم اسرائیل امروز در توجیه نقض مکرر آتش بس در غزه مدعی شد که رزمندگان حماس یک موشک ضدتانک به سمت نظامیان اسرائیلی در رفح شلیک کرده و به تعهدات خود در تحویل اجساد اسرای اسرائیلی عمل نکردهاند. در مقابل، شاخه نظامی حماس هرگونه دخالت در حادثه رفح را تکذیب و تاکید کرد که به طور کامل به آتشبس پایبند است.
منبع: الجزیره