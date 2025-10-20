جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برای تعیین تکلیف وحید هاشمیان به امروز موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق برنامه قرار بود جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برای تعیین تکلیف وحید هاشمیان سرمربی این تیم روز گذشته برگزار شود اما این نشست به امروز موکول شد.

گفته می شود مدیران این باشگاه برای قطع همکاری با هاشمیان تقریبا به اجماع رسیده اند و در عین حال به صورت موازی با گزینه های مورد نظر خود وارد مذاکره شدند.

برانکو، اوسمار و کارترون گزینه های خارجی مدنظر باشگاه پرسپولیس برای سرمربیگری این تیم هستند.