باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود امیدی برای خانهدار شدن اقشار کمدرآمد در لرستان باشد، امروز با موانع متعدد مالی، اجرایی و مدیریتی دست و پنجه نرم میکند.
از ثبتنام ۳۶ هزار و ۹۷۵ متقاضی، تنها حدود ۱۰ هزار نفر زمین دریافت کرده و پیشرفت پروژهها در استان، به طور میانگین ۲۶ درصد گزارش شده است. این تأخیرها، علاوه بر افزایش هزینهها، اعتماد عمومی به طرح را نیز کاهش داده است.
تعاونیها پس از دو دهه دوباره به حرکت درآمدند
قدرتالله ولدی، فرماندار بروجرد، از احیای پروژه تعاونی زاگرس سکنی پس از دو دهه رکود خبر داد. این پروژه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود اما به دلیل تأخیر در تسطیح و تعیین تکلیف زمین، متوقف شده بود. با دستور مستقیم استاندار لرستان و پیگیری نماینده شهرستان، عملیات اجرایی مجدداً آغاز شد.
۳۴ هزار نفر ثبتنام کردهاند و حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط برای واگذاری زمین یا واحد مسکونی هستند.
زمین، گره اصلی پروژهها
استاندار لرستان، سید سعید شاهرخی، تأمین زمین را محور اصلی حل مشکلات مسکن دانست و بر تشکیل تیمهای ویژه برای الحاق اراضی و ارائه راهکارهای عملی تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که ۲۰ هزار متقاضی هنوز زمین دریافت نکردهاند و بدون تأمین زمین، امکان آغاز پروژه جدید وجود ندارد.
تنها برای ۱۰ هزار و ۲۰۳ متقاضی زمین تأمین شده و قرارداد منعقد شده است.
موانع مالی و تورم؛ پروژهها روی کاغذ پیش میروند
مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری، پروژهها را به «معادله چند مجهوله» تشبیه کرد. تنها ۵۰ درصد متقاضیان به تسهیلات بانکی وصل شدهاند و قیمت مصالح و تورم باعث شده تا آورده متقاضیان کافی نباشد.
با وام ۵۵۰ میلیون تومانی فعلی، حداقل یک میلیارد تومان آورده لازم است تا افراد صاحب مسکن شوند و حدود ۷۰ درصد متقاضیان که نمیتوانند این رقم را تأمین کنند، از پروژه انصراف دادهاند.