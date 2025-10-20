داماد و مشاور دونالد ترامپ تاکید کرد که حماس تا این لحظه به تعهدات خود در توافق آتش‌بس پایبند بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد: لازم بود "اسرائیل" از قطر (به خاطر حمله به دوحه) عذرخواهی کند و این کار انجام شد.

کوشنر در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز تصریح کرد که بدون عذرخواهی "اسرائیل" از قطر، هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شد و رئیس‌جمهور ترامپ به نتانیاهو گفت که مردم گاهی عذرخواهی می‌کنند.

وی افزود: ما به خلیل الحیه (رئیس هیئت مذاکره کننده حماس) به‌خاطر از دست دادن پسرش در حمله هوایی "اسرائیل" به دوحه تسلیت گفتیم.

کوشنر اظهار داشت که حماس تا این لحظه به تعهدات خود در توافق آتش‌بس پایبند بوده است. او تصریح کرد که ما خواستار آزادی اسرا و برقراری آتش‌بسی بودیم که هر دو طرف به آن احترام بگذارند.

جرد کوشنر تاکید کرد: هر دو طرف می‌خواستند به این هدف دست یابند و تنها باید راهی برای کمک به همه جهت رسیدن به آن پیدا می‌کردیم.

وی در ادامه گفت: زمانی که به غزه رفتم، پرسیدم مردم به کجا بازمی‌گردند و به من گفتند که به خانه‌های ویران‌شان برمی‌گردند و چادر برپا می‌کنند.

کوشنر اظهار داشت که بسیار اندوه‌بار است که مردم غزه به خانه‌های ویران خود بازمی‌گردند.

وی تاکید کرد که اگر "اسرائیل" می‌خواهد در خاورمیانه بزرگ‌تر ادغام شود، باید به فلسطینی‌ها برای رسیدن به موفقیت کمک کند و این همان پیام اصلی بود که پس از پایان جنگ تلاش کردیم به رهبران "اسرائیل" منتقل کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

