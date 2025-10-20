فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه گفت که «طرح جامع» برای بازسازی غزه پس از جنگ در حال حاضر در دست اجرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه گفت که «طرح جامع» برای بازسازی غزه پس از جنگ در حال حاضر در دست اجراست و تأکید کرد که تلاش‌های بازسازی از طریق یک فرآیند شفاف و با حمایت منطقه‌ای و با مشارکت شرکای عربی و بین‌المللی انجام خواهد شد.

ویتکاف در مصاحبه‌ای با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی‌بی‌اس که روز یکشنبه پخش شد، گفت که این طرح - که حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود - با هدف بازسازی زیرساخت‌های غزه پس از توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه انجام می‌شود.

وی گفت: «فکر می‌کنم هزینه زیادی خواهد داشت. تخمین‌ها در محدوده ۵۰ میلیارد دلار است. ممکن است کمی کمتر، ممکن است کمی بیشتر باشد. اما این پول زیادی در آن منطقه نیست. شما دولت‌هایی دارید که می‌خواهند وارد عمل شوند.»

وی گفت اولویت اول «چگونگی شروع کار» است و افزود که بودجه کشور‌های خاورمیانه و اروپایی از «هیئت صلح» مسئول نظارت بر قرارداد‌های بازسازی حمایت خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه این هیئت شفافیت و سرعت در بازسازی را تضمین خواهد کرد، خاطرنشان کرد: «ما در حال حاضر با پیمانکارانی از همه کشور‌های خاورمیانه در حال مذاکره هستیم.»

جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در حال حاضر به عنوان مشاور غیررسمی دولت او خدمت می‌کند و در همان مصاحبه شرکت داشت، گفت که هدف این پروژه ایجاد یک ساختار «شفاف و خوب دولتی» در غزه است.

ابتکار بازسازی غزه در پی طرح صلح ۲۰ ماده‌ای دولت ترامپ انجام می‌شود.

ویتکاف گفت که «هیئت صلح» پس از ایجاد یک نیروی تثبیت بین‌المللی و ساختار امنیتی محلی فلسطینی تحت این توافق، توزیع کمک‌ها و تلاش‌های بازسازی را هماهنگ خواهد کرد.

منبع: آناتولی