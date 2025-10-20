باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه پولیتیکو به نقل از از یک منبع گزارش داد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن رفت به امید آنکه دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود را برای تأمین موشک‌های «تاماهاوک» برای اوکراین متقاعد کند، اما ناخرسند از نتیجه، آنجا را ترک کرد.

پولیتیکو اعلام کرد که آمریکایی‌ها ادعا کردند که پوتین قصد ادامه جنگ را دارد و از ماشین جنگی قدرتمندی برخوردار است. در همین راستا استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ که در گفت‌وگوی میان ترامپ و زلنسکی شرکت داشت، ادعا کرد روس‌ها قصد دارند تمام منطقه دونباس را به تصرف خود درآورند.

از سویی دیگر احساس می‌شد آمریکایی‌ها در حال ارزیابی موضع اوکراینی‌ها و میزان آمادگی آنان برای پذیرش برخی پیشنهاد‌ها هستند.

با این وجود پولیتیکو به نقل از یک منبع آگاه دیگر گفت که به نظر می‌رسد پوتین تنها با یک تماس تلفنی توانسته نظر ترامپ را درباره اوکراین بار دیگر تغییر دهد.

در همین راستا یک مقام اروپایی به این روزنامه گفت: در حال بررسی غیررسمی پیشنهادی برای پیوستن کشور‌های جدید به اتحادیه اروپا هستیم، بدون اعطای کامل حقوق رأی‌دهی.

این پیشنهاد هنوز در مراحل اولیه است و به تأیید همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد. این ابتکار به کشور‌هایی مانند اوکراین، مولداوی و مونته‌نگرو اجازه می‌دهد از مزایای عضویت در اتحادیه اروپا برخوردار شوند، بدون داشتن حق وتو.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره