مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت حوزه بهداشت و درمان در ارائه خدمات به ایثارگران، از بررسی بیش از ۱۷۶۳ پرونده در کمیسیون پزشکی این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی رضایی در بازدید از روند برگزاری کمیسیون‌های پزشکی این اداره کل، گفت: امسال ۳۷ جلسه کمیسیون پزشکی تهران بزرگ برگزار و ۱۷۶۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۷۷۳ پرونده مربوط به حق پرستاری و مابقی (حدود هزار پرونده) مربوط به تعیین درصد جانبازی بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اشاره به یکی از نقاط قوت این اداره کل تأکید کرد: در حال حاضر هیچ پرونده جامانده‌ای در زمینه کمیسیون‌های پزشکی وجود ندارد و تمامی پرونده‌ها به‌صورت کاملاً به‌روز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

رضایی این امر را نتیجه تلاش جمعی همکاران حوزه بهداشت و درمان و نشانه ارتقای نظم اداری و کیفیت خدمت‌رسانی به ایثارگران عنوان کرد.

به گفته وی، حوزه بهداشت و درمان در بنیاد شهید و امور ایثارگران، از ارکان کلیدی ارائه خدمات به جامعه ایثارگری است و نقشی مستقیم در کیفیت زندگی جانبازان و خانواده‌های شهدا دارد.

رضایی افزود: در همین راستا، استمرار و دقت در برگزاری کمیسیون‌های پزشکی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد شهید در تهران بزرگ به شمار می‌رود

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ به همراه معاون بهداشت و درمان بنیاد، ضمن بازدید از فرایند برگزاری کمیسیون‌های پزشکی در این اداره کل، مراحل تشکیل، بررسی و صدور آرای کمیسیون‌ها را به هصورت دقیق مورد ارزیابی قرار دادند.

منبع: بنیاد شهید

