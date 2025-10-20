مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت حوزه بهداشت و درمان در ارائه خدمات به ایثارگران، از بررسی بیش از ۱۷۶۳ پرونده در کمیسیون پزشکی این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی رضایی در بازدید از روند برگزاری کمیسیونهای پزشکی این اداره کل، گفت: امسال ۳۷ جلسه کمیسیون پزشکی تهران بزرگ برگزار و ۱۷۶۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: از این تعداد ۷۷۳ پرونده مربوط به حق پرستاری و مابقی (حدود هزار پرونده) مربوط به تعیین درصد جانبازی بوده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اشاره به یکی از نقاط قوت این اداره کل تأکید کرد: در حال حاضر هیچ پرونده جاماندهای در زمینه کمیسیونهای پزشکی وجود ندارد و تمامی پروندهها بهصورت کاملاً بهروز مورد بررسی قرار میگیرند.
رضایی این امر را نتیجه تلاش جمعی همکاران حوزه بهداشت و درمان و نشانه ارتقای نظم اداری و کیفیت خدمترسانی به ایثارگران عنوان کرد.
به گفته وی، حوزه بهداشت و درمان در بنیاد شهید و امور ایثارگران، از ارکان کلیدی ارائه خدمات به جامعه ایثارگری است و نقشی مستقیم در کیفیت زندگی جانبازان و خانوادههای شهدا دارد.
رضایی افزود: در همین راستا، استمرار و دقت در برگزاری کمیسیونهای پزشکی از مهمترین برنامههای بنیاد شهید در تهران بزرگ به شمار میرود
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ به همراه معاون بهداشت و درمان بنیاد، ضمن بازدید از فرایند برگزاری کمیسیونهای پزشکی در این اداره کل، مراحل تشکیل، بررسی و صدور آرای کمیسیونها را به هصورت دقیق مورد ارزیابی قرار دادند.
منبع: بنیاد شهید