رئیس جمهور آمریکا می‌گوید اوکراین باید «در خطوط نبرد متوقف شود» و به جنگ با روسیه پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که اوکراین باید «در خطوط نبرد متوقف شود» و به جنگ خود با روسیه پایان دهد و پیشنهاد کرد که کی یف وضعیت ارضی فعلی را به عنوان مبنای مذاکرات آینده بپذیرد.

ترامپ در بازگشت به واشنگتن در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که روز جمعه دیداری «صمیمانه» با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین داشته است و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه از کی یف خواسته است کل منطقه دونباس را به مسکو واگذار کند، رد کرد.

او گفت: «نه، ما هرگز در این مورد صحبت نکردیم. کاری که آنها باید انجام دهند این است که فقط در خطوطی که در آن هستند - خطوط نبرد - متوقف شوند.»

او افزود که در منطقه دونباس، «۷۸ درصد از زمین‌ها قبلاً توسط روسیه تصرف شده است» و گفت که اوکراین می‌تواند «در آینده در مورد چیزی مذاکره کند»، اما توقف فوری درگیری‌ها در اولویت است.

منطقه دونباس، شامل دونتسک و لوهانسک، از سال ۲۰۱۴، زمانی که ساکنان آن پس از الحاق کریمه به روسیه به پیوستن به این کشور رای دادند، نقطه کانونی درگیری بوده است.

نیرو‌های روسی بعداً پس از آغاز «عملیات ویژه» در فوریه ۲۰۲۲، کنترل خود را بر بخش عمده‌ای از این منطقه گسترش دادند.

