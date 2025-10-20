در پی تلاش هواداران برای نصب پوستر عبدالله اوجالان در برج تاریخی شهر دیاربکر، پلیس ترکیه با شلیک گاز اشک‌آور تجمع‌کنندگان را متفرق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در شهر دیاربکر ترکیه، پلیس راهپیمایی‌ای را که از سوی انجمن جوانان وابسته به حزب «برابری مردم و دموکراسی» (حزب «دِم») برای درخواست آزادی عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)، برگزار شده بود، متوقف کرد.

این راهپیمایی که تعدادی از نمایندگان حزب «دم» نیز در آن حضور داشتند، با هدف نصب پوستر بزرگی از اوجالان بر برج «بن او سن» در منطقه تاریخی سور در مرکز شهر انجام شد.

شرکت‌کنندگان پس از پیمودن حدود دو کیلومتر و شلیک چندین ترقه و مواد آتش‌بازی، با ممانعت پلیس روبه‌رو شدند و مسیر بسته شد. پلیس از معترضان خواست در همان نقطه بیانیه خود را قرائت کرده و متفرق شوند، اما گروه اصرار داشت تا برج «بن او سن» پیش برود.

در پی این اصرار، تنش میان دو طرف بالا گرفت و پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در این میان، «عدالت کایا» نماینده حزب دم تحت‌تأثیر گاز اشک‌آور قرار گرفت و تصاویر نشان دادند که پلیس به سوی «عباس شاهین» رئیس مشترک حزب در ایالت، گاز اشک‌آور پاشیده است.

پس از پایان درگیری‌ها، بیانیه‌ای به زبان کردی قرائت شد و شرکت‌کنندگان پراکنده شدند.

شایان ذکر است که حزب کارگران کردستان پ ک ک در ماه مه تصمیم خود را برای انحلال اعلام کرد و به بیش از چهار دهه درگیری که جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفته است، پایان داد. این تصمیم در پاسخ به درخواست اوجالان در فوریه گذشته گرفته شد، که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول در حال گذراندن حبس ابد خود است.

