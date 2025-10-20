باشگاه خبرنگاران جوان- حسین کاظمی صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: استان کرمان در شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوآور و فناور جزو پنج استان برتر کشور شده است.



وی بیان کرد: شکل‌گیری کسب‌و‌کار‌های دانش‌بنیان در کرمان سه برابر نرخ متوسط کشور افزایش پیدا کرده است و رتبه اول را داریم و از ۶۸ شرکت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۳۰ شرکت رسیده‌ایم.



رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان افزود: ما در استان کرمان برای جذب اعتبارات تبصره ۱۸ برای وام نیز با ۹۸ درصد رتبه دوم کشوری را داریم.



کاظمی تصریح کرد: کرمان به تاراج رفته‌ترین استان در کشور است و با وجود منابع خدادادی در این استان، اما سرمایه و ثروت نسل آینده ما نیز استخراج و خارج می‌کنند و باید ببینیم، چه کسب‌وکار‌هایی ایجاد کردیم که می‌توانیم بر آن تکیه کنیم.



وی ادامه داد: اگر فضا‌های موردنیاز را در اختیار کسب‌و‌کار‌های نوآور قرار دهند، این مجموعه‌ها می‌توانند جان بگیرند و رشد کنند و سپس به مکان‌های بزرگ‌تر بروند.



رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان اضافه کرد: بودجه ۶۰ میلیاردتومانی به پارک علم و فناوری استان کرمان اختصاص‌داده‌شده است که برای سراسر استان در نظر گرفته می‌شود.



کاظمی ابراز داشت: سهمیه اشتغال پارک علم و فناوری استان وزمان را ۱۱۰ درصد بیش از سهمیه اشتغال‌زایی محقق کرده‌ایم که برابر با ۲۰۰ اشتغال است.



در همین حال دبیر اجرایی رویداد امید در استان کرمان از برگزاری این رویداد توسط پارک‌های علم و فناوری در کشور خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۸۰ هسته فناور جذب استان کرمان شده که به‌صورت کسب‌وکار فعالیت می‌کنند و عضو مراکز رشد هستند.



فاطمه باقی‌زاده ادامه داد: در گام دوم رویداد امید هستیم که ثبت‌نام تا ۱۶ آبان‌ماه ادامه دارد و محدودیت سنی وجود ندارد.



وی از برگزاری رویداد امید در کرمان، رفسنجان، سیرجان، جیرفت و بم خبر داد و افزود: تمرکز اصلی بر شهربابک است، زیرا همکاری خوبی در این شهرستان وجود دارد.



باقی‌زاده ابراز داشت: جلب مشارکت فعال دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و دانشجویی و مراکز علم و فناوری از مهمترین اهداف برای برگزاری رویداد امید توسط پارک‌های علمی و فناوری است.



منبع:فارس